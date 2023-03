La presse argentine a peur pour Lionel Messi et son retour à Paris

Au lendemain de la victoire de l'Argentine contre Curaçao, la presse locale a peur pour Lionel Messi, de retour à Paris.

Après quelques semaines compliquées avec le Paris Saint-Germain marquées par l'élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich, lors de laquelle il a été quasi-invisible pendant les deux matches, Lionel Messi s'est offert un peu de douceur lors de la trêve internationale. Avec l'Argentine, le septuple Ballon d'Or et ses coéquipiers disputaient leur premier match depuis le sacre en Coupe du monde au Qatar face au Panama dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans un Estadio Monumental plein à craquer, les joueurs de Lionel Scaloni ont présenté le trophée Jules Rimet à un public en fusion, provoquant des frissons et même quelques larmes chez certains joueurs.

Trois jours plus tard, le capitaine Lionel Messi est entré un peu plus dans l'histoire en franchissant la barre des 100 buts inscrits en sélection face à Curaçao lors de la victoire 7-0 des Argentins. Auteur d'un triplé, il porte même son total à 102 buts et conclue ce rassemblement avec 4 réalisations et une passe décisive, de quoi lui donner le sourire.

"Le froid de Paris et du PSG"

L'international argentin s'apprête désormais à reprendre la route du championnat de France avec le Paris Saint-Germain, qui n'a donc plus que 10 matches à jouer cette saison, à commencer par la réception de l'Olympique Lyonnais dimanche soir au Parc des Princes. C'est un évènement que redoute la presse argentine, unanime ce mercredi pour souhaiter bon courage à son idole. "Quand il arrivera en France, il va devoir affronter une autre réalité, celle du manque de considération. Depuis qu’il a mis le pied au pays pendant cette trêve, il a reçu une carapace affective qui lui servira quand il reviendra dans le froid de Paris et du PSG", écrit le média Olé.

De son côté, ESPN évoque l'injustice dont est victime le numéro 30 parisien, "pointé du doigts comme l'un des responsables de l'échec parisien" et pour qui "le climat à Paris n'est pas idéal". En clair, c'est toute l'Argentine qui redoute le retour de Messi à Paris, craignant même pour sa santé mentale. Reste maintenant à voir s'il s'agit des dernières semaines de l'ancien Barcelonais dans la capitale française ou s'il prolongera son contrat.