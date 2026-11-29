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Les signaux inquiétants se multiplient quant à une possible relégation de Manchester United de Premier League cette saison, après sa retentissante défaite 0-4 face à Brentford, hier samedi, à Old Trafford.

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L'équipe de Mauricio Pochettino semble avoir repris là où elle s'était arrêtée sous la direction de Michael Carrick, voire avoir encore régressé, ce qui n'augure rien de bon pour les supporters de Manchester United.

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L'ancien entraîneur de Tottenham, du Paris Saint-Germain et de Chelsea fait face à une mission extrêmement ardue, lui qui a dû demander à ses joueurs d'affronter la colère du public d'Old Trafford après la rencontre.

Parmi les signaux inquiétants, la défaite d'hier constitue le 12e match consécutif de Manchester United en Premier League sans garder sa cage inviolée.

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La dernière fois que United avait enchaîné 12 matchs consécutifs en première division sans garder sa cage inviolée remonte à la saison 1930-1931, qui s'était achevée par la relégation du club, selon le quotidien britannique « The Sun ».

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Le deuxième signal concerne Brentford, qui ne s'était plus imposé à Old Trafford depuis 1937, avant de mettre fin à cette série hier. Cette saison-là, Manchester United avait également été relégué.

Le troisième signal ressort de la comparaison entre le total de United et ceux des équipes reléguées la saison dernière, à savoir West Ham, Burnley et Wolverhampton.

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Après 12 journées, West Ham comptait en effet 10 points et Burnley 11, soit davantage que les 8 points actuels de Manchester United.

Par ailleurs, Tottenham, qui avait échappé de justesse à la relégation la saison dernière, comptait après 12 matchs 10 points de plus que ce que United a amassé jusqu'ici.

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Pochettino a pour mission de sortir l'équipe de cette situation difficile, mais il n'a obtenu jusqu'à présent que deux défaites 0-4 et un match nul.

L'entraîneur argentin a été nommé pour succéder à Michael Carrick, apprécié des supporters, après le limogeage de ce dernier avant la dernière trêve internationale.

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Pochettino pourrait voir son équipe occuper la dernière place du classement avant la fin du week-end, puisqu'une victoire de Crystal Palace contre Hull City, ce dimanche, permettrait à Palace de dépasser Manchester United.

En cas de succès de Palace, United se retrouverait lanterne rouge de la première division au mois de décembre, une première depuis la saison 1930-1931, conclue par sa relégation.

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Les matchs s'enchaînent rapidement pour Manchester United en ce mois de décembre chargé : l'équipe se prépare à se déplacer à Newcastle mercredi prochain dans la soirée, au St James' Park.

Autre statistique peu rassurante pour les supporters de United : l'équipe a perdu ses 4 derniers matchs de Premier League disputés sur la pelouse de Newcastle.

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Lors du prochain match, Manchester United devra se passer de son défenseur Harry Maguire, qui a reçu son cinquième carton jaune de la saison, et dont la prestation face à Brentford a été jugée la pire de l'équipe.