La philosophie de Mourinho prive les stars du Real de repos : va-t-il en payer le prix ?

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a rapidement défini la colonne vertébrale de sa nouvelle formation avec le club merengue, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior formant plus que jamais un trio intouchable.

Selon le journal espagnol « Marca », cela intervient après que le trio a été titulaire lors des six premiers matchs de la saison, l'entraîneur portugais comptant également s'appuyer sur eux face à Elche et à l'Atlético Madrid, sans que même le derby à venir ne le dissuade d'envisager de les faire souffler.

Les chiffres reflètent la confiance absolue que l'entraîneur accorde à ses trois stars : Mbappé a disputé toutes les minutes possibles, soit 540 minutes sur 540, tandis que Vinicius n'a manqué que 10 minutes, toutes intervenues à la faveur de changements dans les dernières minutes, alors que les matchs étaient quasiment pliés, et Bellingham a pris part à 515 minutes. Ainsi, le trio n'a perdu que 35 minutes cumulées au cours des six premières journées.

Un Real Madrid au rythme rapide

Les choix de Mourinho s'accordent également avec sa philosophie de jeu, l'entraîneur portugais cherchant à construire une équipe « au rythme rapide », verticale et capable de punir l'adversaire dans les espaces ouverts, comme il l'a déclaré après le match face au Rayo Vallecano.

Mourinho estime que la mise en œuvre de ce plan nécessite la présence de ses trois joueurs les plus puissants et les plus aptes à exploiter les espaces offensifs.

Mbappé domine, jusqu'à présent, la liste des éléments offensifs de l'équipe. En plus d'être le seul joueur offensif à avoir disputé tous les matchs en intégralité, le Français a inscrit 7 buts en ce début de saison.

Mourinho veut que Mbappé reste toujours sur le terrain, même lorsque les matchs semblent pliés, car il considère que chaque minute aide Kylian à maintenir son rythme, à renforcer sa confiance en lui et à accroître son appétit de buteur, afin qu'il soit en quelque sorte son propre Cristiano Ronaldo.

Bellingham retrouve lui aussi son meilleur niveau, le joueur anglais réapparaissant aux quatre coins du terrain, se projetant dans la surface de réparation, épaulant l'équipe et participant de plus en plus à la construction du jeu.

Mais ce qui convainc le plus Mourinho, c'est le leadership : sur le terrain comme en dehors, Bellingham joue un rôle de l'un des principaux leaders du vestiaire, une personnalité qui correspond parfaitement à ce que l'entraîneur attend de ses joueurs cadres.

Vinicius attend son but

Vinicius, pour sa part, poursuit sa progression graduelle vers le mieux, Mourinho ayant exprimé sa satisfaction quant à l'évolution du joueur, ce qu'il a confirmé publiquement, estimant qu'il ne manque au Brésilien que de trouver le chemin des filets adverses pour retrouver définitivement sa meilleure version, celle qui a fait de lui l'un des attaquants les plus capables de faire la différence au monde.

L'entraîneur s'emploie à lui accorder confiance, continuité et un rôle de premier plan, Mourinho voulant que Vinicius se sente important et sachant que la meilleure façon d'y parvenir consiste à le maintenir sur le terrain.

Mourinho sait que les stars ont besoin d'attention, mais qu'elles ont aussi besoin d'assumer des responsabilités, ce qui les rassemble depuis son arrivée aux commandes.

L'objectif de l'entraîneur portugais n'admet aucune autre interprétation que la victoire, et pour y parvenir, il veut ses meilleurs joueurs heureux, pleinement concentrés et au sommet de leur forme.

Mourinho traite chaque joueur de la manière qu'il juge appropriée, mais sa première démarche pour témoigner sa confiance a été la même pour tous : les maintenir sur le terrain le plus longtemps possible, car il n'y a pas de place pour le repos pour le trio « BMV » au Real Madrid.



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