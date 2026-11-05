Le Barça s'oriente vers une redéfinition du rôle de latéral, en misant sur des joueurs dotés d'un état d'esprit de milieux de terrain et de leurs qualités dans le maniement du ballon, en cohérence avec la philosophie de possession instaurée par Johan Cruyff et développée par Pep Guardiola, selon le journal « Sport » catalan.

Xavi Espart et Bryan Faríñez se distinguent comme des exemples de cette tendance, après avoir été reconvertis de milieux de terrain en latéraux. Faríñez a attiré les regards lors de ses débuts avec l'équipe, puisqu'il a affiché une précision de passes de 97,5 % face à Alavés et de 93,6 % contre Aston Villa, tout en démontrant une grande capacité à construire le jeu et à communiquer avec ses coéquipiers dans le dernier tiers du terrain.

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L'idée tactique repose sur le fait d'accorder au latéral un rôle plus important au milieu de terrain, afin de contribuer à la construction des attaques et de créer la supériorité numérique, au lieu de se contenter d'évoluer sur les ailes. Il s'agit d'une philosophie qui rejoint les idées de Guardiola, lequel a repensé les rôles des latéraux en recourant à des joueurs maîtrisant la possession, la passe et la lecture des espaces.

Cette orientation concorde avec les idées de Hansi Flick, qui semble séduit par les qualités de Xavi Espart, de Faríñez et de João Cancelo, aux côtés d'Eric García, qui se distingue par sa bonne lecture du jeu et sa capacité à occuper plusieurs postes, dont celui de milieu de terrain.

Vents de changement

En revanche, l'évolution du système tactique soulève des interrogations sur l'avenir de Jules Koundé et d'Alejandro Balde, après que l'adéquation de leurs caractéristiques avec les nouveaux rôles a reculé. Car Koundé, malgré son niveau constant avec l'équipe de France, éprouve des difficultés à répondre aux exigences offensives que Flick impose au latéral.

Quant à Balde, qui brillait auparavant grâce à sa vitesse et à sa capacité à franchir les lignes, il a été affecté par le changement de style de jeu. Après avoir profité des mouvements de Raphinha vers la profondeur pour se créer des espaces devant lui, il se voit désormais contraint de se déplacer vers le milieu de terrain, en raison du recours de Flick à des ailiers purs tels qu'Anthony Gordon et Karim Adeyemi, ce qui réduit les espaces qu'il avait l'habitude d'exploiter.

Selon le rapport, des offres adéquates durant le mercato hivernal pourraient ouvrir la voie à un départ de Koundé ou de Balde, dans le cadre de la mutation tactique que connaît l'équipe, même si le Barça a encore besoin de leurs services en raison de la densité du calendrier.