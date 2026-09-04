La discrétion affichée par le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, durant sa deuxième période à la tête du club merengue, a suscité une vive controverse dans les milieux médiatiques espagnols, doublée de doutes quant à la pérennité de ce changement à mesure que la pression s'intensifie et que les résultats négatifs apparaissent.

Il semble que Mourinho, qui a retrouvé les commandes du Real Madrid près d'une décennie après son départ, se montre plus calme cette fois-ci, que ce soit lors des conférences de presse ou dans la gestion des matchs depuis le banc de touche.

Mais le journaliste Julio Pulido a affirmé, dans des déclarations faites lors de l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », qu'il ne croit pas à la pérennité de cette version apaisée de l'entraîneur portugais.

Pulido a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Moi, je n'y crois pas, et que ce soit clair dès le début. »

Manu Carreño, directeur et présentateur de l'émission, a répondu en abondant dans son sens : « Que tous ceux qui n'y croient pas fassent la queue. »

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Pulido a poursuivi ses critiques à l'encontre de Mourinho, estimant que son attitude actuelle changera dès que le Real Madrid traversera une période difficile, et a déclaré : « Il a une feuille de route qui va complètement exploser quand les choses tourneront mal. »

Il a ajouté : « Il est évident qu'il essaie de se rapprocher de la presse, mais jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Jusqu'à ce que la presse commence à le critiquer, lorsqu'il commencera à perdre et que les critiques arriveront. »

Le journaliste espagnol ne s'est pas arrêté à la relation de Mourinho avec les médias, mais a également abordé sa position récente à l'égard des arbitres, en déclarant : « J'ai entendu Mourinho dire ces derniers jours qu'il faisait confiance au système arbitral, mais quand cessera-t-il de lui faire confiance ? Lorsqu'il y aura deux décisions qui porteront préjudice au Real Madrid. »

Pulido a ajouté, en conclusion de son intervention, que le calme dont fait preuve Mourinho actuellement pourrait n'être qu'une phase temporaire, avant que les résultats et la pression ne le mettent à l'épreuve au cours de la saison.

Cela intervient avant la rencontre attendue du Real Madrid contre son hôte, le Real Betis, ce vendredi soir, lors de la quatrième journée du championnat d'Espagne, sachant que l'équipe merengue a remporté ses trois premiers matchs.

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