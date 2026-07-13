« La moitié est consacrée à Dieu » en arabe… Idrissa Gaye adresse un touchant message d’adieu à Papi Thiaw

Quelques heures après l'annonce officielle du limogeage de Babi Thiaw, Idrissa Gaye a rompu le silence au sujet de cette décision inattendue.

Dimanche matin, la Fédération sénégalaise de football a officialisé le limogeage de Babi Thiaw, sélectionneur des Lions de la Teranga, après l’élimination dès les 16es de finale de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Sur son compte Instagram, le milieu de terrain d’Everton a adressé un message émouvant à son ancien sélectionneur.

Le vétéran sénégalais a d’abord écrit en arabe : « Il n’y a ni puissance ni force sans Dieu ».

Il a ensuite poursuivi son message en français : « Il n’y a ni puissance ni force sans Dieu… Merci du fond du cœur, Babi Thiaw. »

Ce message de soutien intervient alors que le football sénégalais traverse une crise. Après l’élimination des « Lions de la Teranga » en seizièmes de finale face à la Belgique lors de la Coupe du monde 2026, et la polémique de grande ampleur qui s’en est suivie en coulisses, la Fédération sénégalaise de football a décidé d’entamer une procédure de révocation à l’encontre de Babi Thiaw et de l’ensemble de son staff technique.

Cette décision ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des « Lions de la Teranga ».