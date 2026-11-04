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FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Abobakr El Mokadem
Traduit par

La lutte avec Diomandé est tranchée : une tempête de critiques s'abat sur Vinicius après le duel face à la Grèce

AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
Vinicius Junior
Yan Diomandé
J. Mourinho
Grèce
Espagne
Brésil
Côte d’Ivoire
Portugal

Nouvelle prestation terne

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Le calvaire de la star brésilienne Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, s'est poursuivi : il a de nouveau fait l'objet de vives critiques ce soir.

L'ailier brésilien a débuté la rencontre du Real Madrid en Ligue des champions face à l'AEK Athènes, mais il n'a une fois de plus pas livré une bonne prestation.

Le Real Madrid a bien failli perdre son match ce soir en Grèce, étant mené 2-1 à un quart d'heure de la fin de la rencontre, avant que les « Merengues » ne retrouvent leur légendaire âme européenne pour signer un retour spectaculaire et l'emporter 3-2.

 Mais Vinicius Junior était sous une grosse pression. Après sa suspension de 4 matchs en Liga, José Mourinho, l'entraîneur, lui avait offert la possibilité d'être titulaire ce soir, et il n'a assurément pas saisi cette occasion au mieux.

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Après avoir évolué sur l'aile gauche, repoussant Yan Diomande sur l'aile droite, l'ancien joueur de Flamengo n'a pas offert une prestation convaincante lors de cette confrontation.

Alors que Diomande brille lors des dernières rencontres au poste d'ailier gauche, Vinicius Junior devait s'affirmer à Athènes, mais il n'a fait aucune différence. D'autant plus que, contrairement à ses coéquipiers, il avait pu bénéficier d'un peu de repos après son absence lors des derniers matchs de championnat.

 Vinicius s'est montré incapable de créer le moindre danger et a manqué de précision dans ses dribbles.

Le Real Madrid est-il meilleur sans Vinicius ?

Naturellement, les réactions en Espagne ont été particulièrement sévères à l'égard du joueur brésilien.

 Le journal « AS » a indiqué que « sa prestation a été regrettable en première mi-temps. En seconde période, il a essayé, mais sans succès. Pour l'heure, Diomande le devance largement dans l'équipe titulaire ».

 Jorge Valdano, ancien joueur du Real Madrid, habituellement mesuré dans ses commentaires, s'est montré très critique envers le Brésilien dans une émission télévisée sur la chaîne Movistar, déclarant : « Le mot acceptable ne s'applique pas à un joueur comme Vinicius. Il a fourni peu d'efforts et a rarement réussi ».

Et d'ajouter : « Il n'a réalisé qu'une seule bonne action. On ne retient rien de notable de son match de ce soir ; pour un joueur qui a maintenu ce niveau exceptionnel pendant longtemps, c'est bien peu. Cette prestation terne de Vinicius ne l'aidera pas à retrouver la place que Diomande a réservée ».

Et même s'il ne pourra pas jouer contre Valence cette semaine, Vinicius Junior n'est plus considéré comme un joueur incontournable dans le onze idéal de Mourinho au Real Madrid. Le journal « Marca » souligne qu'« il peut sembler facile de pointer du doigt Vinicius et de lui faire porter la responsabilité des problèmes du Real Madrid, mais ce n'est pas un hasard si le niveau de l'équipe de Mourinho baisse lorsque le Brésilien est sur le terrain ».

 Le journal a également mis en lumière son manque d'implication défensive.

Il est devenu évident que Vinicius traverse une période de baisse de régime dont il est difficile de sortir, ce qui le placera dans une situation délicate à son retour de suspension, où il se retrouvera très probablement sur le banc des remplaçants.

 

 

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