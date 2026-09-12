La Liga ou la Ligue des champions ? Flick répond à la question difficile par une réponse surprenante

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a apporté une réponse surprenante à une question portant sur sa priorité entre la Liga et la Ligue des champions.

Le Barça a remporté avec Flick le titre de la Liga lors des deux dernières saisons, mais le club catalan n'a plus goûté au sacre européen depuis 2015.

Alors que Joan Laporta, le président du Barça, avait accordé la priorité à la victoire en Ligue des champions sur le reste des compétitions, Flick n'a pas suivi la même ligne et a livré une réponse différente.

Lors de la conférence de presse tenue ce samedi, avant le match contre Levante prévu demain dimanche, Flick a été interrogé sur le fait de savoir s'il éprouvait des difficultés à motiver ses joueurs en Liga, celle-ci étant considérée comme moins importante pour l'équipe que la Ligue des champions.

L'entraîneur allemand a répondu que la manière d'aborder les matches du championnat ne diffère pas de celle des matches de Ligue des champions, malgré le statut particulier dont jouit la compétition continentale.

Il a expliqué, dans des propos rapportés par le journal « AS » : « Rien n'est différent des deux dernières années. La Ligue des champions est un rêve, mais remporter le championnat 3 fois de suite serait quelque chose d'extraordinaire. »

Il a insisté sur le fait que le facteur le plus important pour lui est de maintenir en permanence la disponibilité des joueurs, précisant : « Pour moi, l'important, c'est la façon dont nous nous entraînons chaque jour et comment nous conservons la meilleure forme possible. Comment nous prenons soin de nous, comment nous récupérons et comment nous gardons notre concentration. »

Il a ajouté : « Je soutiendrai les joueurs, et ils doivent réfléchir à la façon d'atteindre leur plus haut niveau, tandis que nous disposons des infrastructures et du personnel spécialisé pour les aider à y parvenir. »

La version la plus équilibrée

Dans un autre registre, l'entraîneur du Barça estime que l'équipe actuelle est peut-être la plus équilibrée depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, soulignant que l'amélioration ne s'est pas limitée à la ligne offensive, mais s'est également étendue au milieu de terrain et à la défense, avec la progression remarquable de plusieurs joueurs.

Il a déclaré : « Oui, je pense que cela peut être le cas de manière générale. Nous nous sommes améliorés en attaque, ainsi qu'au milieu de terrain avec l'arrivée de joueurs comme Rodri aux côtés de Pedri et Gavi, et lorsqu'on regarde la défense, je constate que Cubarsi a atteint un autre niveau après la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Cubarsi joue avec une grande confiance, sa concentration est élevée, et il s'est également amélioré sur le plan physique, ce qui est extrêmement important pour nous. »

Une nouvelle philosophie dans la préparation physique

L'entraîneur a évoqué l'arrivée de Benjamin Kugel au sein du staff technique en tant que préparateur physique, affirmant qu'il ne s'agit pas seulement de changer une personne, mais d'adopter une philosophie complète au sein de l'équipe.

Il a expliqué : « C'est une philosophie différente, oui. Il ne s'agit pas seulement de l'arrivée d'un nouveau préparateur physique, mais d'une vision commune. Tout le monde travaille comme une seule équipe. »

Il a poursuivi : « L'énergie au sein du groupe est positive, les joueurs le ressentent et je le ressens aussi. Nous devons les maintenir au plus haut niveau possible tout au long de la saison. »

« Les joueurs sont le plus important »

À propos du fait qu'il arrive en tête des sondages d'opinion des supporters du Barça comme l'option la plus plébiscitée parmi les membres du club, l'entraîneur a refusé de s'accorder une importance particulière, affirmant que son attention se porte sur le groupe et les joueurs.

Il a déclaré : « Je n'aime pas trop parler de moi parce que je suis l'entraîneur. Je dirige une équipe qui compte de formidables professionnels, et pour le moment les choses se passent bien, j'en suis heureux et je savoure ce qui se passe. »

Il a ajouté : « Mais je ne suis pas la personne la plus importante dans ce club, ce sont les joueurs. J'apprécie l'état d'esprit qu'ils montrent à chaque séance d'entraînement. »

Le Barça développe ses installations pour soutenir les joueurs

Flick a souligné que les jours séparant les matches revêtent une importance croissante, affirmant que le club travaille aussi à développer ses installations afin d'aider les joueurs à mieux récupérer.

Il a déclaré : « Les jours entre les matches sont très importants. Nous nous sommes même améliorés au niveau de nos installations. Vous avez vu la nouvelle salle de sport que nous allons bientôt achever, et ce sera bien pour les joueurs et cela les aidera à mieux récupérer. »

Il a conclu : « Si l'environnement autour de l'équipe s'améliore, alors tout devient meilleur. »

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