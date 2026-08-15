Le match d'ouverture de la Liga espagnole pour la saison 2026-2027 entre le Deportivo Alavés et Getafe a été le théâtre des premières décisions arbitrales controversées, après que l'arbitre Manuel Jesús Oriana a brandi le carton rouge à l'encontre de Kiko Femenía, contraignant Getafe à terminer la rencontre à dix.

Selon les informations rapportées par la radio « Cadena SER », l'expulsion de Femenía est intervenue à la suite d'un tacle appuyé sur Adrià Rebaj, après que le joueur de Getafe a tardé à disputer le ballon suite à un dégagement de la défense de l'Alavés, faisant tomber son adversaire au sol alors que sa jambe était tendue et sa chaussure levée, ce qui a poussé l'arbitre à considérer l'intervention comme une faute passible d'une expulsion directe.

L'expert en arbitrage Iturralde González a estimé que la décision d'expulsion était, sur le principe, justifiée, soulignant, avant la révision par l'assistance vidéo à l'arbitrage, que Femenía était intervenu avec force, la jambe tendue et la chaussure levée, des caractéristiques qui s'appliquent aux fautes graves justifiant une sanction sévère.

Mais la controverse ne portait pas tant sur la nature de l'intervention que sur les images dont disposait l'arbitre lors de la révision de l'assistance vidéo, puisque des séquences éloignées et peu nettes lui ont été présentées, ce qui a rendu la vérification des faits plus difficile, selon l'analyse arbitrale accompagnant la rencontre.

Iturralde a déclaré que l'arbitre se tenait à très courte distance de l'action et bénéficiait d'une vision claire, estimant qu'il n'avait pas fondamentalement besoin de l'intervention de l'assistance vidéo pour prendre sa décision, mais il a émis en même temps des réserves sur la qualité des images présentées lors de la révision, affirmant que les séquences disponibles ne permettaient pas d'établir les faits de manière complète.

La qualité des images a suscité de larges critiques de la part des commentateurs du match, qui ont exprimé leur étonnement face au manque de netteté des séquences fournies à l'arbitre lors des premières rencontres de la saison, dans un contexte de revendications sur la nécessité de fournir des images plus précises lors de la révision des décisions arbitrales décisives.

Au final, le carton rouge a été brandi à l'encontre de Femenía, laissant Getafe terminer la première mi-temps à dix, tandis que cette décision a accru la tension de la confrontation et a alimenté dès le début la controverse autour des performances de l'arbitrage et de l'assistance vidéo lors de la nouvelle saison de la Liga espagnole.