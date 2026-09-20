La défaite du Real Madrid face à l'Atlético Madrid n'a pas été un simple revers douloureux dans le derby de la capitale : selon Claude Makélélé, elle a révélé des problèmes plus profonds au sein de l'équipe, qui dépassent la polémique arbitrale ayant dominé les débats à l'issue de la rencontre.

Le Real Madrid s'est incliné face à l'Atlético Madrid sur le score de 2-1, portant l'écart avec le Barça à six points dans la course au titre en Liga, tandis que José Mourinho est sorti du match en critiquant les décisions arbitrales.

Mais Makélélé estime que l'arbitrage n'est pas le véritable problème de l'équipe, insistant sur l'existence d'un dysfonctionnement évident dans la relation entre les joueurs et l'entraîneur, ainsi que sur l'absence d'idées et de plan de jeu sur le terrain.

L'ancienne star du Real Madrid a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « ESPN » et repris par le site français « Foot Mercato » : « Il n'y a pas d'entente entre les joueurs, et il n'y a pas d'entente entre les joueurs et l'entraîneur. Mourinho a besoin de leur parler. »

L'ancien milieu de terrain français a poursuivi son propos par un message clair : « L'équipe est faible, il n'y a pas de plan de jeu, absolument rien. Rien, rien, rien… Nous devons exiger davantage d'eux. »

Les déclarations de Makélélé interviennent alors que le Real Madrid fait face à des critiques croissantes après la défaite face à l'Atlético Madrid, dans un contexte où il s'éloigne de la tête de la Liga avec six points de retard sur le Barça.

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