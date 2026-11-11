Matthias Sammer, ancienne vedette du football allemand, a émis des doutes quant à la capacité de Jürgen Klopp à transmettre ses idées et son influence d'entraîneur à la sélection allemande à la même vitesse qu'il en avait l'habitude avec les clubs, estimant que la nature du travail avec les sélections impose à l'entraîneur allemand des défis différents, susceptibles de retarder l'apparition de l'empreinte tant attendue.

Dans ses déclarations sur la chaîne « Sky », Sammer, sacré champion de l'Euro en 1996, a évoqué la difficulté de la mission de Klopp durant la trêve internationale actuelle, au cours de laquelle il dispute son deuxième rassemblement depuis sa prise en main de la sélection allemande.

Lors de ce rassemblement, la sélection allemande dispute deux matches de Ligue des nations : elle se rend en Serbie le vendredi 13 novembre, avant d'accueillir les Pays-Bas à Berlin le lundi 16 du même mois.

Sammer a expliqué que les principaux points forts de Klopp résident dans le travail quotidien (en club) et le développement des joueurs selon son style tactique, des éléments dont il ne dispose pas au même degré avec les sélections, déclarant : « Je pense que c'est très difficile pour lui actuellement, car sa grande force réside dans le travail quotidien et le développement des joueurs selon la manière dont il veut jouer, mais il n'a pas ce temps aujourd'hui. »

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Il a ajouté : « Il ne peut pas encore transmettre toute sa force en tant que sélectionneur de l'équipe nationale, comparé à ses étapes avec les clubs. »

Sammer en a conclu que l'influence de Klopp a besoin de plus de temps pour se manifester, déclarant : « Je ne peux pas attendre grand-chose pour le moment, car l'impact direct que Jürgen laissait toujours lorsqu'il était entraîneur d'un club n'est pas encore possible, et c'est pourquoi je pense que cela prendra un certain temps. »

Concernant les résultats de la sélection lors du précédent rassemblement en septembre, Sammer a estimé qu'ils n'avaient rien de surprenant, après que Klopp eut obtenu une victoire face à la Serbie, pour une défaite contre la Grèce à Augsbourg, ainsi que deux nuls contre les Pays-Bas et à Thessalonique face à la Grèce.

Klopp et la Fédération allemande espèrent que les deux prochaines confrontations donneront de meilleurs résultats que le bilan de septembre, tandis que l'entraîneur travaille actuellement avec une liste de 24 joueurs, après avoir composé lors du précédent rassemblement exceptionnel avec une liste élargie de 44 joueurs.

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