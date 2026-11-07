La guerre d'usure : le plan secret de Mourinho pour imiter le Paris Saint-Germain

José Mourinho ne veut pas que le Real Madrid paie le prix de la fatigue physique dans les derniers mètres de la saison. C'est pourquoi le technicien portugais a commencé à bouger tôt afin de mettre en place une stratégie différente de gestion de la charge des joueurs, en s'inspirant de l'expérience du Paris Saint-Germain, qui a réussi à transformer les périodes de repos et la répartition du temps de jeu en une arme importante pour préserver la disponibilité de ses stars lors des grands rendez-vous.

Le journal espagnol « Marca » a révélé le plan de Mourinho pour gérer les charges physiques des joueurs du Real Madrid, dans une tentative d'aborder la phase décisive de la saison dans la meilleure condition possible.

À Valdebebas, le staff technique est conscient que la gestion de l'effort physique des joueurs pourrait être un facteur déterminant dans le destin de la saison, surtout avec un calendrier chargé et une intensité de la compétition de plus en plus forte. C'est pourquoi Mourinho a élaboré un plan reposant sur un suivi précis du temps de jeu, l'organisation des périodes de repos et la répartition des charges en fonction des besoins de chaque joueur.

La stratégie ne se limite pas à effectuer des changements durant les matchs ou à faire reposer certains éléments lors de rencontres précises, mais s'étend à l'attribution de jours de repos supplémentaires et à des mesures individuelles permettant aux joueurs de récupérer leur énergie physique et mentale.

Arda Güler et Aurélien Tchouaméni ont constitué le dernier exemple de l'application de cette politique, après que les deux joueurs ont disputé un grand nombre de minutes dans des matchs marqués par un rythme élevé et une forte intensité physique, ce qui a conduit le staff technique à leur accorder un temps supplémentaire pour récupérer et retrouver leur forme.

Cette démarche devrait se répéter avec d'autres joueurs, en fonction de l'état de chaque élément et des besoins de l'équipe, car Mourinho ne souhaite pas appliquer un programme uniforme à l'ensemble des joueurs, mais cherche plutôt à déterminer la charge appropriée pour chacun et à connaître le moment optimal pour lui accorder du repos.

Le technicien portugais travaille en coordination avec les différents départements au sein du club pour suivre le temps de jeu et les niveaux de fatigue, et pour ajuster les programmes physiques en fonction des circonstances individuelles et collectives. Car dans les calculs de Mourinho, il n'existe pas de petits détails, et chaque minute de jeu ou de repos peut faire la différence par la suite.

Le modèle qui suscite l'admiration de Mourinho

L'expérience du Paris Saint-Germain s'impose avec force dans les calculs du Real Madrid, tout comme celle du Bayern Munich, après que Luis Enrique a adopté ces derniers temps une politique précise de gestion du temps de jeu de ses joueurs cadres en Ligue 1.

Les chiffres de participation dans la compétition nationale révèlent l'ampleur de la différence dans la gestion des charges physiques au sein de l'équipe parisienne : Vitinha, l'un des éléments les plus importants de l'équipe, a disputé 2 121 minutes, contre 1 483 minutes pour Khvicha Kvaratskhelia, 1 374 minutes pour Achraf Hakimi, 1 287 minutes pour João Neves, 1 129 minutes pour Fabián Ruiz, tandis qu'Ousmane Dembélé s'est contenté de 1 062 minutes.

À l'exception de Vitinha, qui a participé à 69,3 % du total des minutes possibles, aucun de ces joueurs n'a atteint la moitié du temps de jeu disponible en Ligue 1. Le taux de participation de Dembélé s'est élevé à 34,7 %, contre 36 % pour Fabián Ruiz, ce qui reflète l'ampleur de la marge que Luis Enrique offre à ses stars pour récupérer et préserver leur disponibilité.

Le Paris Saint-Germain bénéficie d'un avantage relatif sur cet aspect, à savoir la moindre exigence de la compétition nationale par rapport à la Liga, ce qui donne au staff technique une plus grande marge pour contrôler le temps de jeu de ses stars et les faire reposer sans affecter dans la même mesure les résultats de l'équipe.

Mais Mourinho ne dispose pas du même luxe au Real Madrid, en raison de l'intensité de la compétition en Liga et des exigences élevées des matchs, ce qui l'oblige à gérer avec davantage de précision les opérations de rotation et la répartition des charges.

De là, le technicien portugais cherche à concevoir une version propre de l'expérience du Paris Saint-Germain, reposant sur une gestion individuelle des charges, l'exploitation de périodes de repos stratégiques et une répartition plus équilibrée du temps de jeu en Liga.

Car l'objectif ne consiste pas seulement à préserver les victoires du Real Madrid dans l'immédiat, mais à éviter d'épuiser trop tôt l'énergie de ses stars, afin que l'équipe ne se retrouve pas confrontée à une crise physique lorsque les matchs deviendront plus importants et que chaque rencontre se transformera en une bataille ne souffrant la perte d'aucun élément clé.