La grande promesse de Zidane aux supporters du Real

Zinedine Zidane s'est fendu d'une grande promesse envers les supporters du Real Madrid.

L'entraîneurdu Real Madrid, Zinedine Zidane, a déclaré que son équipe irait jusqu'à la dernière minute de la course au titre de la Liga après êtrr revenu à deux points du leader de l'Atlético Madrid jeudi.

Le Real a gagné 4-1 à Grenade pour maintenir la pression sur les leaders, tout en devançant Barcelone, troisième, qui recule de deux points supplémentaires son leur match nul 3-3 à Levante plus tôt dans la semaine.

L'Atlético reste favori pour décrocher son premier titre en Liga depuis 2013-14, mais l'équipe de Zidane reste dans la course en cas de dérapage.

"Nous allons continuer", promet Zizou". Il reste deux matchs et nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, nous allons tout donner", a déclaré Zidane après le match. Les deux derniers matches de championnat de l'Atlético sont à domicile contre Osasuna, 11e, et à l'extérieur contre Valladolid, 18e, tandis que le Real se rendra à l'Athletic Bilbao, neuvième, et accueillera Villarreal, septième lors de la dernière journée.

Les Blancos sont invaincus lors de leurs 16 derniers matchs en La Liga, la meilleure série invaincue actuelle de la compétition. De plus, ils ont égalé leur meilleur parcours invaincu en une seule campagne de championnat sous Zidane, réalisé en 2016-17.

Zidane était ravi de la victoire à Grenade qui se profilait comme une tâche délicate. "Ce n'est pas seulement une question de buts", a déclaré le Français. "Nous avons très bien joué, défensivement aussi."

"Nous avons très bien joué. Nous avons été bons en défense. Nous avons bien commencé le match et joué un match complet. A 1-2, nous n'avons pas baissé l'intensité et nous avons marqué peu de temps après. Cela montre le caractère de l'équipe".