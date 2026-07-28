Un rapport de presse a affirmé, ce mardi, que le Paris Saint-Germain prépare une surprise retentissante à l'encontre du Real Madrid, qui constituerait un véritable coup de tonnerre si elle venait à se concrétiser.

Alors que le Real Madrid et Leipzig poursuivent leurs négociations pour finaliser le transfert de l'Ivoirien Yan Diomande, de nouveaux intermédiaires, proches du Paris Saint-Germain, tentent de mener une dernière offensive parisienne.

Le journal « L'Équipe » a écrit : « Et si le feuilleton Yan Diomande (19 ans) n'était pas encore terminé ? Bien que proche de rejoindre le Real Madrid, l'ailier ivoirien, qui a déjà donné son accord pour un contrat avec le club espagnol il y a quelques jours (les rapports évoquent un montant compris entre 50 et 55 millions d'euros sur cinq ans), était présent à l'entraînement de Leipzig ce mardi. »

Et de poursuivre : « Le Real Madrid et le club allemand ne sont pas encore parvenus à un accord définitif concernant son transfert. Cette situation pourrait-elle profiter au Paris Saint-Germain ? Avec la probabilité croissante d'un transfert de Bradley Barcola à Liverpool, le club parisien dispose désormais de nouveaux arguments pour tenter de relancer cette opération. »

L'Équipe a complété : « En interne, le Paris Saint-Germain, qui a officiellement annoncé — par un communiqué de presse — son retrait de la course, sait que le joueur a toujours été attiré par le projet parisien. Cela tient au fait que plusieurs membres de sa famille supportent le club, et que l'idée de jouer sous la direction de Luis Enrique le tente fortement. Le nombre de prétendants à son sujet a augmenté de manière notable ces derniers jours, ce qui a entraîné une hausse importante de la valeur exigée pour le transfert. »

Le journal a fait éclater la surprise en déclarant : « Ces dernières heures, de nouveaux intermédiaires, dits bien plus proches du Paris Saint-Germain, ont tenté de remettre les choses en ordre et de renouer le contact. Est-ce suffisant pour évoquer une dernière offensive parisienne ? Cette hypothèse a gagné en crédibilité ce mardi, à condition que le Real Madrid ne finalise pas l'opération avant cela. »