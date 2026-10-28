Une nuit de folie faite de buts contre son camp et de remontadas lors de la neuvième journée du championnat italien. À Venise, l'Inter n'a pas eu besoin de ses attaquants : la défense des locaux lui a offert une victoire étrange 2-0, avec deux buts contre son camp en deux minutes. À Milan, le doublé de Fodé Fadiga s'est transformé en cauchemar après que Bologne a renversé son retard pour s'imposer dans un fracas 4-2, grâce à un but contre son camp fatal et un doublé en seulement 60 secondes.

Grâce à ces résultats, l'Inter prend la tête du classement de la Serie A avec 25 points, tandis que le Milan recule à la cinquième place avec 18 points.

Des cadeaux fatals offrent à l'Inter une victoire étrange !

L'Inter Milan a signé une victoire étrange et spectaculaire à l'extérieur face à Venise sur le score de 2-0. Malgré la domination de l'Inter sur le cours de la rencontre, le dénouement s'est fait attendre jusqu'aux dernières minutes, et il est venu avec une saveur comique noire, celle de la défense de Venise.

L'Inter a ouvert le score à la 80e minute, sur un but contre son camp inscrit par le défenseur de Venise Matías Moreno dans ses propres filets par erreur.

Deux minutes à peine se sont écoulées que le même scénario se répétait : son coéquipier Ridwan Helhal ajoutait le deuxième but de l'Inter sur un autre but contre son camp dans les cages de son équipe, à la 82e minute.

Venise a tenté de redresser la situation, mais le temps n'a pas souri aux locaux, et l'Inter est reparti avec trois précieux points grâce aux cadeaux gratuits de la défense adverse, dans la victoire la plus étrange de la saison en Serie A.

Une remontada folle : 60 secondes qui ont tout renversé

Dans un match dramatique et incroyable, Bologne a renversé la table face à son hôte le Milan et a transformé son retard de 2-1 en une victoire spectaculaire sur le score de 3-2.

Le match a débuté avec un suspense précoce, Bologne ouvrant le score par l'intermédiaire de Samuel Mbangula à la 8e minute, après une passe de Nadir Zortea (0-1).

Le Milan a répliqué avec force grâce à sa star Fodé Fadiga, qui a égalisé à la 14e minute, avant que le même joueur ne revienne pour ajouter le deuxième but à la 27e minute, après l'entrée de Fikayo Tomori, offrant aux Rossoneri l'occasion de terminer la première période en tête.

En seconde période, le match a basculé de fond en comble en une seule minute de folie. À la 61e minute, le défenseur du Milan David Bartesaghi a inscrit un but contre son camp dans les filets de son équipe par erreur, offrant à Bologne l'égalisation.

Le Milan n'a pas eu le temps de reprendre son souffle que le coup de grâce est tombé à la 62e minute, lorsque Samuel Mbangula est revenu signer son doublé personnel après une passe de Juan Miranda, donnant l'avantage à Bologne.

Malgré les tentatives désespérées du Milan pour revenir dans les minutes restantes, l'équipe n'a pas réussi à percer le code de la défense de Bologne, subissant une défaite choc à domicile et gâchant son avance acquise grâce au doublé de Fadiga, tandis que Bologne réalisait une remontada qui restera gravée dans les mémoires.

La balle de grâce et le quatrième but de Bologne sont venus à la 86e minute, lorsque le brillant Samuel Mbangula a scellé un triplé historique, après une passe décisive précise de son coéquipier Jens Odgaard, mettant fin aux espoirs de retour du Milan et transformant la remontada en un festival de buts à San Siro.



