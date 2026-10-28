Nuit de folie, marquée par les buts contre son camp et les remontadas, lors de la neuvième journée de Serie A. À Venise, l'Inter n'a pas eu besoin de ses attaquants, la défense des locaux lui ayant offert une étrange victoire 2-0 grâce à deux buts contre son camp en deux minutes. À Milan, le doublé de Fodé Ballo-Touré s'est transformé en cauchemar après que Bologne a renversé son retard pour signer une victoire retentissante 4-2, avec un but contre son camp fatal et un doublé en seulement 60 secondes.

Grâce à ces résultats, l'Inter prend la tête du classement du Calcio avec 25 points, tandis que le Milan recule à la cinquième place avec 18 points.

Des cadeaux fatals offrent à l'Inter une étrange victoire !

L'Inter Milan a décroché une victoire étrange et spectaculaire à l'extérieur face à Venise sur le score de 2-0. Malgré la domination de l'Inter sur le déroulement de la rencontre, le dénouement n'est intervenu que dans les dernières minutes, et il a pris une saveur de comédie noire pour la défense de Venise.

L'Inter a ouvert le score à la 80e minute, grâce à un but contre son camp inscrit par erreur par le défenseur de Venise Matías Moreno dans ses propres filets.

Deux minutes seulement se sont écoulées avant que le même scénario ne se reproduise : son coéquipier Ridwan Helhal a ajouté le deuxième but pour l'Inter d'un nouveau but contre son camp dans sa propre cage à la 82e minute.

Venise a tenté de redresser la situation, mais le temps a manqué aux locaux, et l'Inter est reparti avec trois précieux points grâce aux cadeaux offerts par la défense adverse, dans la victoire la plus étrange de la saison en Serie A.

Une remontada folle : 60 secondes qui ont tout renversé

Dans un match dramatique et incroyable, Bologne a retourné la situation face à son hôte le Milan et transformé son retard de 2-1 en une victoire spectaculaire sur le score de 3-2.

Le match a commencé par une émotion précoce, Bologne ouvrant le score par l'intermédiaire de Samuel Mbangula à la 8e minute après une passe de Nadir Zortea (0-1).

Le Milan a répondu avec force par l'intermédiaire de sa star Fodé Ballo-Touré, qui a égalisé à la 14e minute, avant que le même joueur ne revienne ajouter le deuxième but à la 27e minute après l'entrée de Fikayo Tomori, offrant aux Rossoneri la possibilité de terminer la première mi-temps en tête.

En seconde période, le match a basculé sens dessus dessous en une minute de folie. À la 61e minute, le défenseur du Milan Davide Bartesaghi a inscrit par erreur un but contre son camp dans ses propres filets, offrant l'égalisation à Bologne.

Le Milan n'a pas eu le temps de reprendre son souffle avant que ne survienne le coup de grâce à la 62e minute, lorsque Samuel Mbangula est revenu signer son doublé personnel après une passe de Juan Miranda, donnant l'avantage à Bologne.

Malgré les tentatives désespérées du Milan de revenir dans les minutes restantes, l'équipe n'est pas parvenue à percer la défense de Bologne, encaissant une défaite choquante à domicile et gâchant son avance acquise grâce au doublé de Ballo-Touré, tandis que Bologne a réalisé une remontada qui restera gravée dans les mémoires.

La balle de match et le quatrième but de Bologne sont intervenus à la 86e minute, lorsque le brillant Samuel Mbangula a bouclé un triplé historique, après une passe décisive parfaitement exécutée de son coéquipier Jens Odgaard, mettant fin aux espoirs de retour du Milan et transformant la remontada en festival de buts à San Siro.



