L'Atlético Madrid ne pense plus seulement à sécuriser son poste de gardien pour la saison en cours, mais commence à planifier l'après-Jan Oblak, le Slovène qui s'est rapproché des dernières étapes de son parcours avec l'équipe, dans le cadre de démarches précoces visant à dénicher son éventuel successeur. Le club espagnol a placé deux jeunes talents sous le microscope, l'un argentin et l'autre allemand, dans sa quête d'un gardien alliant le talent et l'expérience future.

Le poste de gardien de but figure parmi les points forts les plus marquants de l'Atlético Madrid ces dernières années. En effet, depuis l'arrivée d'Oblak à l'été 2014, et avant lui Thibaut Courtois lors de ses trois périodes de prêt, l'équipe a l'habitude de compter sur des gardiens de haut niveau. Le Slovène a réussi à remporter le trophée Zamora à six reprises, devenant ainsi le gardien le plus titré dans l'histoire du football espagnol.

Malgré la succession de nombreux gardiens au sein de l'équipe, seuls quelques-uns d'entre eux ont réussi à concurrencer Oblak à son poste, les plus notables étant Miguel Ángel Moyá et Juan Musso, qui dispute sa troisième saison avec le club, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol «AS».

Mais l'Atlético a commencé à penser à l'avenir, d'autant plus qu'Oblak est âgé de 33 ans et que son contrat expire en juin 2028. C'est pourquoi le staff technique recherche un jeune gardien capable d'apprendre sous la houlette du Slovène lors de sa première saison, avant de devenir le choix principal les années suivantes.

Santiago Beltrán : le talent argentin

Le nom de Santiago Beltrán, gardien de River Plate âgé de 22 ans, s'impose comme l'un des principaux candidats à la succession d'Oblak. Le gardien argentin a attiré l'attention au cours de l'année 2026, après avoir obtenu la chance d'apparaître avec l'équipe première dirigée par Lionel Scaloni.

Sa valeur marchande avoisine les 11 millions d'euros selon le site Transfermarkt, tandis que son contrat avec River Plate s'étend jusqu'en 2027 et comporte une clause libératoire d'une valeur de 25 millions d'euros. Malgré les tentatives du club argentin de prolonger son contrat au cours des derniers mois, aucun accord n'a été trouvé jusqu'à présent.

Beltrán a suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, les plus notables étant la Juventus, l'Inter Milan et l'Atlético Madrid, qui a envoyé ses recruteurs pour le suivre de près au cours des dernières semaines.

Le jeune gardien mesure 1,91 mètre et se distingue par sa puissance physique et la rapidité de ses réflexes, ainsi que par son habileté à gérer les ballons aériens et les tirs au but, en plus de sa forte personnalité et de sa capacité à gérer la pression.

Ces qualités lui ont valu d'être comparé à son compatriote Emiliano Martínez, grâce à sa présence imposante et à sa grande confiance sur le terrain. Par ailleurs, le fait qu'il possède la nationalité italienne constitue un atout supplémentaire, puisqu'il n'occupera pas de place dans la liste des joueurs non européens.

Beltrán devrait bénéficier d'une nouvelle opportunité avec la sélection argentine lors de la trêve internationale actuelle, aux côtés de Martínez et Musso, un geste qui reflète l'ampleur de l'estime dont il jouit dans son pays.

Dennis Seimen : l'option allemande

L'intérêt de l'Atlético Madrid ne se limite pas à Beltrán, car le club surveille également le jeune gardien allemand Dennis Seimen, âgé de 20 ans, qui a présenté des indicateurs prometteurs lors de ses apparitions en championnat d'Allemagne.

Seimen n'a participé qu'une seule fois à la Ligue des champions cette saison, et c'était précisément face à l'Atlético Madrid, lors du match qui s'est terminé sur un match nul 1-1 à Stuttgart.

Après un début de saison affecté par une blessure, le gardien prêté par Paderborn a réussi à s'imposer comme un choix de premier plan lors des quatre dernières journées du championnat d'Allemagne.

Seimen mesure 1,92 mètre et sa valeur marchande atteint environ 10 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Il possède également une solide constitution physique, maîtrise le traitement des centres et dispose de réflexes rapides.

Seimen est l'un des gardiens de la sélection allemande des moins de 21 ans, tandis que l'Atlético Madrid continue de suivre son évolution de près, afin de déterminer sa capacité à succéder à Oblak à l'avenir.

Ainsi, il semble que l'Atlético ait déjà commencé à dessiner les contours de l'après-gardien slovène, plaçant Beltrán et Seimen dans ses calculs, en attendant de déterminer le nom le plus adéquat pour protéger les cages de l'équipe au cours des prochaines années.