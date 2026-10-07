Le chiffre sept joue un double rôle marquant dans le parcours footballistique de Giovanni Reyna au cours des dernières années. D’un côté, il symbolise une période très difficile, pleine de revers, qui doit appartenir pour toujours au passé. De l’autre, il représente la grande dose d’espoir qui est en train de prendre de l’ampleur dans le présent de l’ancien prodige du BVB.

Car Reyna est en bonne voie pour enfin retrouver durablement le bon chemin. Cet été, le meneur de jeu de Bundesliga, autrefois présenté comme une future superstar, a tourné le dos au championnat allemand pour rejoindre le Racing Strasbourg en Ligue 1. Pour seulement trois millions d’euros d’indemnité de transfert - une valeur marchande qu’à 23 ans, il était censé dépasser de très loin. Et devrait dépasser, au vu de son potentiel.

Mais dans les années qui ont suivi sa saison de l’éclosion au Borussia Dortmund, alors qu’il n’avait que 17 puis 18 ans et qu’il était titulaire au BVB sous les ordres de l’entraîneur de l’époque Lucien Favre, tout s’est passé bien différemment. Surtout parce qu’après le pic précoce de sa carrière, il a souvent été rattrapé par la malchance avec les blessures.

Le calvaire de Giovanni Reyna : seulement sept matches de championnat comme titulaire en 30 mois

Au cours des quelque deux ans et demi entre son 20e anniversaire à la mi-novembre 2022 et la fin de la saison 2024/25, Reyna n’a été titulaire que lors de sept matches de championnat. Encore une fois, pour bien le noter : sept matches de championnat au coup d’envoi en 30 mois. Même un prêt de Dortmund à Nottingham Forest au premier semestre 2024 n’a pas eu d’effet positif de retournement. Sa forme a laissé à désirer presque en continu, et sa confiance a chuté, encore et encore.

Getty Images

Ce sont surtout des blessures musculaires qui ont régulièrement freiné le très talentueux Américain. Il a dû s’arracher encore et encore pour revenir, son corps a payé le tribut des nombreux problèmes physiques. Et le rythme de jeu, qui est particulièrement important pour lui, Reyna, qui a vécu une année tout au plus mitigée au Borussia Mönchengladbach après son passage au BVB avant de rejoindre Strasbourg en août, ne pouvait qu’en rêver.

« Les gens pensent parfois que le repos est une bonne manière de gérer la charge. Mais je retrouve le mieux ma forme quand j’obtiens le plus de minutes possible et, dans l’idéal, quand je suis aussi titulaire. Et je deviens de plus en plus fort », a déclaré Reyna, cité par The Athletic, maintenant que tout va enfin de nouveau dans le bon sens.

Giovanni Reyna établit une meilleure marque personnelle

Ce qui nous ramène au chiffre sept, cette fois dans un sens positif. À sept reprises de suite, Reyna a débuté entre la fin août et le début octobre avec son club et sa sélection. Une meilleure marque personnelle : jamais auparavant dans sa carrière professionnelle il n’avait enchaîné autant de titularisations. Et dans la nuit de mardi à mercredi, avec une huitième titularisation consécutive lors du succès 1-0 en match amical des États-Unis contre le Canada, il a même fait encore mieux et établi un nouveau record.

« J’ai le sentiment de retrouver lentement pleinement mon vrai niveau », a souligné Reyna après sa convaincante prestation lors de la victoire 3-0 des États-Unis contre le Mexique en match amical le week-end dernier. Il a toujours senti la confiance du sélectionneur Mauricio Pochettino, l’Argentin ne l’a pas lâché même dans les périodes difficiles et a convoqué Reyna malgré ses problèmes en club pour la Coupe du monde à domicile l’été dernier.

« Pour moi, c’est un joueur formidable. Il comprend le jeu à un haut niveau », a salué Pochettino au sujet du milieu offensif, qui a délivré une passe décisive lors de chacun des matches amicaux de fin septembre contre le Pérou (4-1) et le Chili (4-2). Pochettino a mis en avant la grande qualité de Reyna dans le jeu combiné, son toucher de balle exceptionnel et sa conduite de balle serrée.

Comment s’est passé le début de l’ex-star du BVB Giovanni Reyna au Racing Strasbourg ?

La base de ses bonnes performances sous le maillot américain, Reyna l’a posée avec son début à Strasbourg, où il a signé jusqu’en 2031. Il s’est rapidement fait une place dans l’équipe type, ressent la confiance de l’entraîneur Hugo Oliveira et s’est imposé comme l’un des deux milieux relayeurs dans son système en 4-3-3. En cinq apparitions jusqu’ici, Reyna a déjà inscrit un but pour son nouveau club du nord-est de la France : lors du large succès 6-2 à Troyes début septembre, le joueur de 23 ans a fait trembler les filets.

Getty Images

L’ancien joueur de Bundesliga s’est débarrassé des cicatrices mentales que les problèmes de blessures à répétition avaient creusées dans son âme de footballeur. Ces dernières années, les doutes sur le fait de savoir s’il était seulement taillé physiquement pour le football de haut niveau l’ont tourmenté. « Je n’y pense plus du tout », peut heureusement dire Reyna aujourd’hui. « J’ai laissé ça derrière moi. »

À 23 ans, Reyna est encore jeune, mais il possède déjà énormément d’expérience, connaissant à la fois le succès précoce et les côtés sombres de la vie de professionnel. Que ce soit à Strasbourg ou en sélection, deux équipes très jeunes, il fait déjà partie des plus expérimentés, peut guider les plus jeunes et semble s’épanouir dans ce rôle. Et au vu du potentiel de Reyna, nous assistons peut-être seulement en ce moment au début d’une glorieuse renaissance.