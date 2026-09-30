La Fédération portugaise de football a officiellement confirmé le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement de la sélection, le capitaine de l'équipe étant appelé à manquer le reste de la trêve internationale actuelle.

L'annonce de la Fédération portugaise a été brève, sans révéler les raisons du départ de Ronaldo ni fournir de détails supplémentaires sur la décision. Le communiqué ne comportait par ailleurs aucune référence à une éventuelle retraite définitive du joueur en sélection, selon les informations rapportées par le journal « Marca ».

La Fédération portugaise a déclaré dans un communiqué officiel : « La Fédération portugaise de football annonce que l'international portugais Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement de la sélection nationale, actuellement établi à Copenhague. »

Elle a ajouté : « La préparation des deux matches face au Danemark, à l'extérieur, et à la Norvège, qui se disputera au stade du Dragão, se poursuivra conformément au programme établi, avec la participation des 24 joueurs restants dans la liste. »

Et de conclure : « Les staffs technique et administratif maintiennent leur pleine concentration sur les prochaines échéances de la sélection nationale et sur la réalisation des objectifs fixés. »

Aucune évocation d'une retraite de Ronaldo

Le communiqué de la Fédération portugaise confirme que l'absence de Ronaldo se limite au reste de la trêve internationale actuelle, sans évoquer de près ou de loin l'éventualité d'une retraite définitive en sélection.

Ronaldo avait quitté le rassemblement du Portugal quelques heures après les déclarations de Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe, qui avait affirmé qu'il n'existait aucun problème avec le capitaine de l'équipe, avant que le joueur ne révèle plus tard qu'il avait pris la décision de partir après la conférence de presse de l'entraîneur et à la suite d'une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football.

Les raisons complètes de cette décision restent à ce jour inconnues, dans l'attente de ce que Ronaldo a promis de dévoiler au moment opportun, tandis que la sélection portugaise se prépare à poursuivre son parcours en Ligue des nations de l'UEFA sans son capitaine.