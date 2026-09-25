La Fédération norvégienne décide « d'isoler » Haaland après la crise de Manchester City !

Quelques heures à peine après l'éclatement du plus grand scandale financier de l'histoire du championnat anglais, ses répercussions ont commencé à frapper le camp de la sélection norvégienne, et sa première victime a été la star Erling Haaland.

Dans une décision surprise qui révèle l'ampleur de l'inquiétude au sein de la Fédération norvégienne de football, celle-ci a décidé d'annuler la conférence de presse prévue pour Haaland demain samedi, dans une tentative évidente de le protéger d'un déluge de questions embarrassantes sur le sort de son club, Manchester City.





Le journal « The Athletic » avait fait éclater la bombe en fin d'après-midi vendredi, révélant qu'une commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable de 114 chefs d'accusation sur 115 liés à des violations systématiques des règles du fair-play financier au cours de la période allant de 2009 à 2018, un verdict que la commentatrice sportive de la chaîne TV2, Mina Finstad Berg, a qualifié en ces termes : « Ce serait un véritable séisme s'il s'avérait qu'ils ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation à l'exception d'un seul. »

Un message et son contraire en quelques heures

Selon ce qu'a appris la chaîne norvégienne TV2, la Fédération norvégienne cherche désormais par tous les moyens à protéger Haaland de toute question sur ce sujet épineux.

Plus tôt dans la journée de vendredi, le directeur de la communication de la Fédération, Morten Skjønsberg, avait envoyé un message officiel aux médias, confirmant qu'Erling Haaland et le sélectionneur de l'équipe nationale, Ståle Solbakken, tiendraient une conférence de presse commune samedi.

Mais vendredi soir, tout a basculé, et un message contraire et laconique est parvenu de la Fédération, indiquant : « Nous procédons à des modifications concernant la conférence de presse prévue demain, Solbakken, Ørsnes et Schjelderup seront présents au rez-de-chaussée. »

Le nom de Haaland a été entièrement retiré de la liste et remplacé par deux autres coéquipiers, Ørsnes et Schjelderup, ce qui indique clairement que la consigne a été donnée d'écarter la star des médias jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse.

Cette décision intervient alors que Manchester City a confirmé qu'il ferait appel du verdict et que la procédure était toujours en cours, mais la Fédération norvégienne a préféré ne pas prendre de risque en exposant son attaquant numéro un à une confrontation directe avec des questions auxquelles il n'a actuellement pas de réponses.











