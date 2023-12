Lionel Messi et Cristiano Ronaldo auront droit à leur "dernière danse", l'Inter Miami confirmant une rencontre de pré-saison avec Al-Nassr en 2024.

La MLS s'est empressée de faire taire les spéculations suggérant qu'une telle rencontre était en cours d'élaboration lorsque les premières rumeurs ont émergé, mais elle vient d'annoncer que les deux éternels rivaux s'affronteront pour la dernière fois de leur remarquable carrière. Les deux hommes, qui comptent à eux deux 13 Ballons d'Or, s'affronteront lors de la Coupe de Riyad, qui fait partie de la première tournée internationale de l'Inter Miami.

L'Inter Miami, qui a accueilli Messi dans ses rangs à l'été 2023 et a remporté la Coupe des Ligues quelques semaines après son arrivée aux États-Unis, affrontera le leader de la Pro League saoudienne, Al-Hilal, à la Kingdom Arena de Riyad le 29 janvier 2024. Ils affronteront ensuite Ronaldo et son équipe d'Al-Nassr au même endroit le 1er février. Leurs deux adversaires dans un tournoi à la ronde comptent également des joueurs comme Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Aleksandar Mitrovic, Kalidou Koulibaly, Sadio Mane et Aymeric Laporte dans leurs effectifs.

Xavier Asensi, directeur commercial de l'Inter Miami, a déclaré au site officiel du club : "Il s'agit d'une nouvelle opportunité majeure de créer des relations durables avec des fans passionnés. Nous sommes ravis de rencontrer de nouveaux supporters en Arabie saoudite et nous espérons que les gens du monde entier viendront assister à deux matches de rêve comme celui-ci.

Chris Henderson, Chief Soccer Officer et directeur sportif, a ajouté : "Ces matches constitueront des tests importants pour notre équipe, ce qui nous sera bénéfique à l'approche de la nouvelle saison. Nous sommes ravis que notre groupe ait la chance d'affronter des équipes aussi talentueuses qu'Al-Hilal et Al Nassr."