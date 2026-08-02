Les deux jeunes joueurs, Xavi Espart et Álvaro Cortés, se trouvent à un tournant décisif de leur parcours avec le Barça. Ils travaillent d'arrache-pied durant la période de préparation de la nouvelle saison afin de convaincre l'entraîneur Hansi Flick de les conserver au sein de l'effectif de l'équipe première, après avoir disputé leurs premières apparitions avec le club la saison dernière sous la houlette du technicien allemand.

Le quotidien espagnol « Sport » indique que la période de préparation actuelle s'est transformée en une occasion en or pour les joueurs de l'académie, d'autant que la plupart des joueurs ayant participé à la Coupe du monde sont en vacances. Flick a ainsi emmené 17 joueurs de l'académie au camp d'entraînement au centre de St George's Park, parmi lesquels Espart et Cortés, dont l'avenir demeure incertain.

Espart a disputé 6 matchs comme arrière droit la saison dernière, tandis que Cortés a participé à une seule rencontre face à Alavés en tant que défenseur central. Les deux joueurs espèrent prouver leur valeur aux yeux de Flick cette saison, car il est peu probable qu'ils poursuivent avec l'équipe réserve, devenue trop étroite pour eux après leur progression remarquable.

Espart séduit Flick et la direction

Espart fait partie des joueurs qui plaisent particulièrement à Flick et pourrait rester dans le onze de départ, d'autant qu'il n'y a qu'un seul arrière droit, Jules Koundé, même si Éric García et João Cancelo, qui arrivera prochainement d'Al-Hilal, sont eux aussi capables d'occuper ce poste.

Espart se distingue par la polyvalence de ses qualités, puisqu'il peut également évoluer comme milieu de terrain. Il a récemment remporté le Championnat d'Europe des moins de 19 ans avec la sélection espagnole, ce qui a renforcé sa valeur marchande et son statut au sein du club.

Des sources ont révélé que le directeur sportif du Barça a déjà pris contact avec l'agent d'Espart pour prolonger son contrat et en améliorer les clauses, contrat qui expire le 30 juin 2028, ce qui reflète la grande confiance dont le joueur bénéficie de la part de la direction.

Dans des déclarations à la presse, Espart a exprimé sa satisfaction quant à l'opportunité qui se présente à lui, déclarant : « Je suis heureux et je profite de ce moment. Je reviens du Championnat d'Europe dans une excellente condition physique. Mon objectif est de rester ici, et je ferai tout mon possible pour que l'entraîneur continue de me faire confiance. J'ai passé de nombreuses années dans ce club, je sais ce que je dois faire, et je saisirai les occasions qui se présenteront à moi. »

Il semble qu'Espart soit en concurrence avec Héctor Fort, qui a réintégré l'équipe après un an de prêt à Elche, pour une place de titulaire dans le onze. Mais le joueur originaire de Vilassar a affirmé qu'il ne voyait aucun inconvénient à jouer à n'importe quel poste tant qu'il reste avec l'équipe première.

Il a ajouté : « J'ai toujours joué comme milieu défensif, mais je joue au Barça depuis 3 ans comme arrière. Je m'y sens à l'aise, et s'il faut rester, je jouerai à n'importe quel poste que l'entraîneur me demandera. Je veux croire en ma capacité à rester ici. Je donnerai le meilleur de moi-même avec humilité et un travail acharné. »

Cortés tient à rester

Quant à Álvaro Cortés, âgé de 21 ans, il fait face à une concurrence féroce de la part de joueurs tels que Cubarsí, Éric García, Gerard Martín, Araújo et Christensen, mais il tient à se réserver une place dans le onze de départ.

Le défenseur aragonais, qui admirait Piqué et Puyol, s'est entraîné avec l'équipe première vers la fin de la saison dernière, et Flick l'a récompensé en le faisant débuter à Mendizorroza, ce qui lui a donné un grand coup de fouet moral.

Dans des déclarations depuis le centre de St George's Park, Cortés a affirmé : « Je suis ici pour saisir cette occasion et me réserver une place dans l'équipe première. Mon souhait est de rester ; je l'ai toujours désiré depuis mon plus jeune âge, et j'accepterai et respecterai toute décision que prendra le club. »

Le natif de Saragosse a assuré que « mon temps avec l'équipe réserve est terminé », précisant qu'il avait des offres d'autres clubs, mais qu'il préférait rester au Barça si l'occasion lui en était donnée.

Il a ajouté : « Je pense avoir une réelle chance de rester ; l'entraîneur m'a montré sa confiance », se décrivant lui-même comme un défenseur central « qui prend plaisir dans les duels défensifs, se sent à l'aise dans les confrontations individuelles et souhaite aussi participer avec le ballon et délivrer des passes en profondeur ».

Une décision décisive

À mesure que progresse la période de préparation de la nouvelle saison, Cortés et Espart devront attendre la décision finale de Flick concernant leur avenir. Le contrat des deux joueurs avec le Barça expire en 2028, et un départ en prêt de l'un d'eux n'est pas à exclure s'il ne parvient pas à s'assurer une place dans le onze de départ.