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Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

La décision d'Arbeloa déclenche la tempête : Andersen ne trouve aucune explication à sa mise à l'écart

Fulham
A. Arbeloa
J. Andersen
Premier League
Angleterre
Espagne
Danemark

L'ancienne star de Madrid sous pression

Joachim Andersen, le défenseur de Fulham, a exprimé son étonnement face à la décision d'Alvaro Arbeloa, l'entraîneur de l'équipe, de l'écarter du onze titulaire lors des derniers matchs, affirmant qu'il n'avait pas reçu d'explication claire concernant ce changement soudain dans son rôle, alors qu'il était l'un des éléments clés et le capitaine de l'équipe dans un grand nombre de rencontres la saison dernière.

Le défenseur danois a évoqué sa situation actuelle dans des déclarations rapportées par les médias danois, affirmant : « Je suis un peu surpris. La saison dernière, j'étais capitaine lors de nombreux matchs. »

Andersen avait été expulsé au cours du mois de mai dernier, ce qui avait entraîné une suspension de 3 matchs, avant de faire son retour lors de la confrontation face à Chelsea, que Fulham a perdue sur le score de 3-2 pour débuter la saison en cours.

Arbeloa s'est appuyé sur le défenseur danois lors des matchs contre Sunderland et Crystal Palace, avant de décider de le laisser sur le banc des remplaçants face à Liverpool.

Andersen a également participé aux dix dernières minutes du match contre Manchester United, tout en restant écarté du onze titulaire.

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Malgré l'étonnement qu'il a exprimé, Andersen a tenu à ne pas envenimer la situation ni à adresser de critiques directes à son entraîneur, affirmant comprendre la volonté du staff technique d'apporter des changements après le début difficile de l'équipe.

Le joueur a déclaré : « Nous avons perdu les 3 premiers matchs, et j'ai été suspendu lors du premier. Ensuite, l'entraîneur a estimé que nous devions procéder à des changements. Mais je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. »

Il a ajouté : « Je ne peux pas faire grand-chose, et je pense avoir joué de manière excellente. Parfois, l'entraîneur veut essayer quelque chose de différent, c'est ainsi que les choses fonctionnent. »

La position du défenseur danois intervient à un moment où Fulham traverse un début de saison difficile en Premier League, après n'avoir récolté que deux points lors des 5 premiers matchs, sans avoir remporté la moindre victoire jusqu'à présent.

Les résultats en dents de scie ont accru la pression exercée sur Arbeloa, notamment à l'approche de confrontations plus importantes après la fin de la trêve internationale.

Fulham espère profiter de la prochaine étape pour rectifier le tir, retrouver son équilibre et décrocher sa première victoire, alors que l'équipe a besoin de solutions techniques capables de lui redonner sa stabilité et d'attribuer aux joueurs titulaires comme aux écartés des rôles plus clairs.

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