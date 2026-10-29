La crise s'aggrave et Flick dans l'embarras : un joueur du Barça absent face à Alavés

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a reçu une mauvaise nouvelle avant le match face au Deportivo Alavés, samedi prochain, au Spotify Camp Nou, en Liga.

Le Barça fait face à une importante crise défensive après les blessures qui l'ont frappé récemment, dont l'absence confirmée de Marc Casadó, pour environ 7 semaines.

Le journal "Mundo Deportivo" a indiqué que, malgré les prévisions optimistes en début de semaine concernant le retour de Jules Koundé, la cheville du défenseur français n'a pas suffisamment récupéré après l'entorse subie lors du match entre le Betis et le Barça il y a dix jours, et il a désormais été écarté du match face à l'Alavés.

Après son absence lors des deux matches perdus par le Barça face au Paris Saint-Germain (4-2) en Ligue des champions, et face au Real Madrid (1-2) en Liga, en raison de la blessure évoquée précédemment, le plan était que Koundé rejoigne le groupe en milieu de semaine afin d'être disponible pour affronter l'Alavés.

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Cependant, il a ressenti une gêne hier mercredi en enfilant sa chaussure, et s'est donc entraîné à part du groupe. Aujourd'hui jeudi, étant donné la proximité du match, toutes les parties ont décidé qu'il ne devait pas encore se montrer de nouveau, car s'il se forçait, il y aurait un risque d'aggravation de la blessure.

En l'absence d'Eric García, d'Andreas Christensen et de Marc Casadó, le retour de Koundé était important pour Flick, mais il devra affronter l'Alavés avec João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín et Alejandro Balde comme seuls défenseurs disponibles.

Le repositionnement de Bryan Gil au poste d'arrière droit constitue l'une des options de rotation des joueurs, de même que, bien que moins probable, l'alignement de Rodri ou même de Frenkie de Jong dans l'axe de la défense.

Álex Campos, défenseur central de 18 ans de l'équipe réserve, s'est entraîné avec l'équipe première ces derniers jours, en prévision d'une présence dans le groupe.