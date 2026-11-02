Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a reçu une mauvaise nouvelle avant le match contre Aston Villa, demain mardi, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Selon le journal « Sport », Hansi Flick ne disposera d'aucun des joueurs blessés pour le match de Ligue des champions contre Aston Villa au Camp Nou.

À commencer par Andreas Christensen, qui a rejoint l'équipe dimanche et a participé à une partie de la séance de récupération après la large victoire sur Alavés, mais qui n'a pas pris part à la séance d'entraînement ce lundi, et sera donc absent pour le match de Ligue des champions.

Le défenseur central danois est arrivé dans les installations du Barça peu après neuf heures du matin, mais s'est contenté d'un entraînement individuel.

Prochains matchs BAR Ligue des Champions 15:00 AVL Regarder

En revanche, Eric García et Jules Koundé se sont entraînés séparément sur un terrain adjacent au terrain d'entraînement Tito Vilanova, dans la cité sportive Joan Gamper, et comme on pouvait s'y attendre, aucun des deux ne sera disponible pour le match contre Aston Villa.

Bien que l'évolution de l'état de chacun déterminera au final leur disponibilité, et qu'il soit prématuré d'en tirer des conclusions, ils rencontreront également des difficultés à se rétablir avant le match contre l'Atlético de Madrid dimanche prochain.

Flick a clairement laissé entendre, après la victoire de l'équipe lors du dernier match, qu'il n'était guère optimiste quant au retour de ses défenseurs.

Il a déclaré : « Nous ne savons pas encore quand ils reviendront ; nous y travaillons. Leur progression est bonne, mais la situation n'est pas idéale pour nous. Nous devons simplement passer les deux prochains matchs. Christensen est sur le point de reprendre les entraînements, mais nous ne voulons pas prendre de risques. Ensuite, nous aurons deux semaines pour récupérer. Nous verrons comment gérer cela ; nous avons besoin de tous les joueurs jusqu'à la fin de la saison. »

Lors de la séance d'entraînement de ce lundi, à laquelle étaient également absents les autres joueurs blessés (Dani Olmo, Marc Casadó et Marc Bernal), ont participé les joueurs de l'équipe réserve Iker Rodríguez, dont le contrat a récemment été prolongé jusqu'en 2029, ainsi que les jeunes joueurs Aleix Camps, Guillem Víctor, Oriol Guerín et Hamza Abdel Karim.