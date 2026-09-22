« Cela arrive en fait à chaque match qu’on se crie dessus une fois », avait récemment révélé Waldemar Anton. Mais cela ne constitue un gros problème ni pour lui ni pour Serhou Guirassy, puisque les deux se connaissent depuis « si longtemps que nous pouvons aussi nous dire ce que nous pensons sur le terrain, même si parfois ça va peut-être un peu trop loin », a déclaré le défenseur du Borussia Dortmund.

Samedi soir, lors de la victoire 1-0 contre le VfB Stuttgart, Anton aurait de nouveau eu une raison de remonter les bretelles à Guirassy. L’attaquant a regagné le bord du terrain trop lentement lors de son remplacement à la 74e minute, si bien que, conformément aux nouvelles règles, le joker Fabio Silva a dû attendre 60 secondes avant de pouvoir entrer sur la pelouse. Le BVB a évolué en infériorité numérique pendant ce court laps de temps, et l’entraîneur Niko Kovac a réagi avec une vive irritation face à la nonchalance de Guirassy.

Anton a ainsi pu continuer à se concentrer sur son cœur de métier. Face à son ancien club, où les supporters le sifflent traditionnellement avec véhémence à chaque ballon touché depuis son transfert soudain à Dortmund il y a deux ans, le joueur de 30 ans avait aussi beaucoup à faire. Mais, une fois de plus, ni lui ni son équipe n’ont pu être pris à défaut.

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Waldemar Anton a une part énorme dans le renouveau du BVB

Le travail défensif ne manque certainement pas aux joueurs à vocation défensive du Borussia depuis l’arrivée de Kovac à la tête de l’équipe. Mais le coach a désormais presque perfectionné cette compétence au sein de son groupe. Déjà l’an dernier, le BVB possédait la meilleure défense du championnat avec 34 buts encaissés. Et après quatre journées désormais, durant lesquelles les Westphaliens ont gardé leur cage inviolée à trois reprises, ils occupent de nouveau les avant-postes avec le FC Bayern et deux buts concédés.

Si l’on ramène cette évolution aux performances individuelles, Anton y a sans aucun doute une part énorme. Après une première saison certes compliquée, lors de laquelle il a manqué pour la première fois de sa carrière une période plus longue en raison de deux déchirures musculaires pratiquement contractées à la suite, Anton est devenu au BVB une « constante totale », comme Kovac le disait déjà à son sujet il y a des mois.

Le coach ne laisse passer aucune occasion de parler de son protégé en des termes élogieux, lui qui n’apprécie pas des appellations comme « patron de la défense ». Dernièrement, avant le début de la Ligue des champions contre Villarreal, Kovac disait au sujet d’Anton : « C’est un leader. Quelqu’un qui montre la voie. Il pense, mange, dort, boit football 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quelqu’un qui soutient ses coéquipiers, n’abandonne jamais et donne tout pour l’équipe : un exemple. »

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Combien de fois Waldemar Anton a-t-il été titulaire avec le BVB en 2025/26 ?

Dès la saison dernière, Anton avait réalisé une excellente saison et affiché une plus grande stabilité défensive que son partenaire Nico Schlotterbeck, blessé en début de saison cette année aussi. L’« Ironman » (Kovac au sujet d’Anton) l’a fait avec une très grande fiabilité et une remarquable constance, qui se reflétaient également dans les chiffres bruts : Anton n’a pas été disponible lors de seulement trois des 47 matches officiels du BVB en 2025/26. En championnat et en Coupe, il a disputé l’intégralité de ses 35 apparitions.

En raison de sa participation à la Coupe du monde avec l’Allemagne, Anton faisait partie des joueurs de Dortmund qui avaient eu le moins de temps de préparation avant le début de la nouvelle saison. Mais l’international allemand à 15 sélections n’a pas perdu grand-chose. Depuis, Anton a surtout repris là où il s’était arrêté, en étant dans une forme absolument optimale.

Ce qui rend Anton si précieux, au-delà de sa disponibilité permanente, c’est qu’il montre la voie avec des valeurs comme la discipline, la mentalité et la capacité à souffrir. Anton joue sans fioritures, défend avec acharnement et robustesse, et c’est un combattant hors pair. Son anticipation est devenue l’une de ses qualités majeures. Depuis Mats Hummels, personne n’a plus défendu vers l’avant au BVB avec autant d’intelligence et de réussite qu’Anton.

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Waldemar Anton est actuellement le meilleur défenseur central allemand

Cela se reflète aussi dans les statistiques : Anton fait partie des meilleurs joueurs du championnat en matière de pourcentage de duels gagnés, de duels aériens remportés, ainsi que de ballons interceptés et dégagés. Il est indispensable à la stabilité du Borussia Dortmund et est ainsi devenu l’un des visages du renouveau sous Kovac. Au vu de son excellent début de saison et de l’état de forme dans lequel il se trouve, il n’y a actuellement pas de meilleur défenseur central allemand qu’Anton.

Il serait donc surprenant qu’il ne joue pas un rôle décisif dans le nouveau départ de la sélection allemande. Comme Kovac, le sélectionneur Jürgen Klopp prône un football qui tire ses forces d’une défense irréprochable. Anton est extrêmement expérimenté, au sommet physiquement comme mentalement, un solide chef d’orchestre de la ligne défensive et un soutien important pour les jeunes joueurs : au fond, autant de qualités essentielles à la vision de Klopp pour la future équipe d’Allemagne.

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Quel rôle Waldemar Anton jouera-t-il avec l’Allemagne de Jürgen Klopp ?

À long terme, le désavantage sportif d’Anton en sélection pourrait éventuellement être le puissant pied gauche et les superbes passes diagonales dans la relance qui rendent Schlotterbeck un peu plus prédestiné. Mais faut-il vraiment préciser que Jonathan Tah du Bayern reste installé comme le défenseur central numéro un ?

Une chose est sûre : il ne faut guère s’attendre à voir Anton faire sa propre publicité. Anton est « très calme, très modeste, très humble », avait un jour déclaré Kovac : « Mettre son propre ego de côté et placer l’équipe au premier plan : tout simplement génial. » Le temps dira comment évoluera pour Anton la situation de concurrence au sein de la sélection allemande. Au BVB, actuel leader du championnat, il n’a en tout cas plus à y faire face.

Waldemar Anton : ses statistiques de performance au BVB