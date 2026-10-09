Le journal allemand « TZ » a dévoilé le onze probable du Bayern Munich pour affronter Augsbourg demain, samedi, sur la pelouse de la « WWK Arena ».

Le quotidien a placé la star marocaine, Ismaël Saibari, porteur du maillot numéro 34, au milieu de terrain devant Aleksandar Pavlović et Joshua Kimmich, afin d'épauler le trio offensif composé de Luis Díaz, Harry Kane et Michael Olise.

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Le onze probable du Bayern Munich :

Gardien de but : Manuel Neuer

Défense : Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies

Milieu : Joshua Kimmich, Ismaël Saibari, Aleksandar Pavlović

Attaque : Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz

Saibari, âgé de 25 ans, a rejoint le Bayern en juillet dernier en provenance du PSV Eindhoven, avec un contrat de cinq ans courant jusqu'en 2031, pour un montant de 50 millions selon les rapports.

Saibari avait brillé lors de la Coupe du monde 2026, où il a marqué lors des trois matchs du Maroc en phase de groupes, et a tiré le dernier penalty lors de la victoire face aux Pays-Bas en huitièmes de finale. Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, l'avait alors décrit comme « l'un des joueurs les plus excitants de la Coupe du monde ».



