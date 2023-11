La compo de l'OM contre Lens : Gattuso écarte un cadre en défense

L’OM affronte Lens ce dimanche pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Pour ce match, Gennaro Gattuso se passe d’un cadre en défense.

L’Olympique de Marseille se déplace à Bollaert ce dimanche pour défier le Racing Club de Lens (20h45). L’entraîneur marseillais, Gennaro Gattuso faisait face à un véritable casse-tête en défense. Mais l’Italien a finalement fait son choix.

Gattuso a choisi sa paire en défense centrale

L’Olympique de Marseille va évoluer dans un système de 4-4-2 face aux Sang et Or. La ligne défensive sera composée de quatre défenseurs dont deux axiaux. Et, Gennaro Gattuso a choisi la paire qui devrait accompagner Jonathan Clauss et Renan Lodi pour monter la garde devant Pau Lopez. L’Italien devrait composer, sauf surprise, avec Samuel gigot et Leonardo Balerdi dans l’axe de la défense. Chancel Mbemba ferait donc les frais de choix de Gattuso et va débuter la rencontre sur le banc.

Le choix fort de Gattuso en attaque

Privé de Valentin Rongier (blessé), Azzedine Ounahi et Pape Gueye (suspendus), Gattuso ne devrait pas se poser beaucoup de questions sur la composition du milieu de terrain. Geoffrey Kondogbia, encensé récemment par Renan Lodi, et Jordan Veretout seront présents dans l’entrejeu. Ils seront assistés par les flèches Ismaila Sarr et Amine Harit sur les ailes. En attaque, Pierre-Emerick Aubameyang, déjà écarté contre l’AEK Athènes en Ligue Europa, devrait commencer sur le banc. Joaquin Correa et Vitinha auraient les faveurs du technicien italien. 10e de Ligue 1 avant le match contre le RC Lens qui compte le même nombre de points (13 pts), l’Olympique de Marseille se doit de l’emporter face aux Sang et Or et se rapprocher un peu plus du haut de tableau.

La compo attendue de l’OM contre Lens

Lopez – Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi – Kondogbia, Veretout, Sarr, Harit – Correa, Vitinha