José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a affirmé que son attention était actuellement portée sur la rencontre face à Leipzig en Ligue des champions, avant de commencer à préparer le Clasico très attendu contre le Barça. Le match du club catalan face au Paris Saint-Germain constituera une occasion importante de cerner les idées de Hansi Flick et les plans sur lesquels il pourrait s'appuyer lors de la prochaine confrontation.

Selon le journal espagnol « Sport », Mourinho a déclaré en conférence de presse à l'issue du match contre Séville : « Nous devons disputer la Ligue des champions. Pour l'instant, c'est le seul match auquel nous pensons. Je ne perdrai pas une seule minute jusqu'à mercredi à 23 heures à réfléchir à notre adversaire en championnat dimanche prochain. »

L'entraîneur du Real Madrid ne souhaite pas penser au Clasico pour le moment, mais il s'y attellera dès la fin de la rencontre de son équipe dans la plus importante compétition européenne. Mourinho et ses adjoints travailleront alors à analyser les performances du Barça dirigé par Hansi Flick, qui abordera la rencontre de dimanche prochain sur la pelouse du Spotify Camp Nou dans des conditions susceptibles d'affecter sa préparation.

L'entraîneur portugais connaît bien le Barça et ses sources de danger, mais le paradoxe est que la rencontre du club catalan face au Paris Saint-Germain, prévue mardi, pourrait fournir au Real Madrid le maximum d'informations sur le plan sur lequel s'appuiera Flick.

Cela tient au fait que le Paris Saint-Germain est l'adversaire le plus relevé auquel le Barça a été confronté depuis le début de la saison en cours. De plus, le match se déroulera au Parc des Princes dans une ambiance exceptionnelle, au milieu d'absences dont le club catalan devrait également pâtir lors du Clasico.

Que Mourinho suive le match depuis les tribunes en direct ou qu'il le regarde plus tard, son intérêt se portera en grande partie sur la rencontre de l'équipe de l'entraîneur Luis Enrique.

Mourinho accordera une attention particulière à la défense du Barça, affectée par les deux absences récentes de Jules Koundé et d'Eric García, les deux joueurs ayant occupé le poste de latéral droit à différents moments de la saison en cours.

La composition sur laquelle Flick s'appuiera à Paris pourrait livrer quelques indices sur ses plans pour le Clasico attendu dimanche.

Cela dit, la possibilité que Jules Koundé soit rétabli pour le match face au Real Madrid demeure, ce qui offrira à l'entraîneur allemand des options supplémentaires pour réorganiser sa défense.

Les pronostics se multiplient quant à l'approche tactique que pourrait adopter Mourinho face au Barça, l'absence de Vinícius Júnior et le repositionnement, qui semble désormais définitif, de Federico Valverde au poste de latéral droit ayant contribué à améliorer sensiblement les performances du Real Madrid.

De même, Arda Güler apporte à l'équipe davantage de solutions créatives, tandis que la présence de Diomande et d'Endrick sur les ailes renforce le danger offensif et l'effort défensif, ce qui offre à Jude Bellingham une plus grande liberté.

Malgré cela, le Real Madrid a fait preuve de prudence lors des matchs difficiles qu'il a disputés jusqu'à présent, que ce soit dans les deux rencontres de Ligue des champions face à l'Inter Milan et à la Roma, ou dans le derby de la capitale contre l'Atlético de Madrid.

Que ce soit le résultat de l'approche tactique adoptée par Mourinho ou en raison de la supériorité de ses adversaires, le club merengue a cédé la possession et s'est retrouvé sous pression pendant de longues périodes de ces rencontres.

La principale interrogation avant la rencontre contre le Barça portera sur la nature du pressing que l'entraîneur portugais décidera d'imposer à l'équipe de Hansi Flick, car prendre le risque de presser les joueurs du Barça dans leurs zones défensives pourrait être une arme à double tranchant, mais tout dépendra en fin de compte de l'audace de Mourinho.

Pour l'heure, l'entraîneur portugais se concentre sur la rencontre face à Leipzig en Ligue des champions mercredi, avant de commencer à analyser son principal adversaire en compétition nationale.



