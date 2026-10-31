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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

La Chine continue de sanctionner la Liga malgré les excuses de Mbappé

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Les déclarations de l'attaquant du Real Madrid ont suscité la colère des autorités chinoises

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La télévision publique chinoise n'a pas diffusé les deux premiers matches de la journée en cours (11) de la Liga espagnole, après avoir annoncé la suspension de la diffusion des rencontres du championnat, sur fond de déclarations de l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, au sujet de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong.

Le réseau de chaînes publiques CCTV, relevant du groupe médiatique public chinois CMG, n'a pas retransmis la rencontre entre Villarreal et Espanyol, qui était le premier match au calendrier du championnat depuis l'annonce de la suspension de la diffusion, mardi dernier.

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Le match s'est tenu hier soir, vendredi, en Espagne, et était disponible via la plateforme Migu, un service de diffusion en ligne appartenant à l'opérateur de télécommunications China Mobile, sous le contrôle de l'État chinois, comme l'ont observé les journalistes de l'Agence France-Presse (AFP).

De même, le match entre l'Atlético Madrid et Levante, qui a débuté à 13h00 GMT ce samedi, n'a pas été diffusé sur le réseau CCTV, et aucune des deux rencontres n'a figuré dans la grille de diffusion annoncée de la chaîne.

Selon la Ligue de football espagnole, interrogée par l'Agence France-Presse, la télévision chinoise diffusait jusqu'à présent tous les matches du championnat espagnol en direct.

Le contexte de la crise remonte à la diffusion d'un extrait vidéo de l'émission « The Bridge », dans laquelle Mbappé a évoqué une image satirique superposant son visage à des photos de Mao Zedong, qualifiant l'ancien dirigeant chinois de « dictateur chinois ».

La polémique a conduit des entreprises chinoises à rompre leurs contrats avec le joueur, tandis que des excuses ont été présentées par la Ligue de football espagnole et par Mbappé lui-même, qui a déclaré être « sincèrement désolé » et a qualifié ses propos d'« inappropriés », la Chine ayant pour sa part annoncé prendre ces excuses « au sérieux ».

Malgré cela, la suspension de la diffusion des matches de la Liga espagnole sur la télévision publique chinoise s'est poursuivie, selon le journal « L'Équipe » français.

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