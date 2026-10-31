« La cheville et le genou en danger » : un diagnostic choc sur la blessure de Seibari

Thamer Al-Shahrani, kinésithérapeute spécialisé dans les blessures sur les terrains, a dévoilé ses premières estimations concernant la blessure du Marocain Ismaël Saibari, joueur du Bayern Munich, contractée lors de la confrontation face au Borussia Dortmund, évoquant la possibilité d'une grave atteinte aux ligaments de la cheville, pouvant aller jusqu'à la rupture, avec une éventuelle implication des ligaments du genou.

Al-Shahrani a publié sa lecture préliminaire sur son compte officiel sur la plateforme « X », en se fondant sur l'observation de l'intervention subie par le joueur durant le match, précisant que la blessure semble sérieuse et que la zone la plus touchée se situerait vraisemblablement au niveau de la cheville, sans exclure que l'atteinte s'étende aux ligaments du genou.

La lecture du spécialiste des blessures sur les terrains a insisté sur la gravité des hypothèses avancées, mais celles-ci ne constituent pas un diagnostic médical définitif, car la nature de la blessure et l'ampleur des dégâts nécessitent encore des examens médicaux pour déterminer dans quelle mesure les ligaments sont touchés, si le joueur souffre réellement d'une rupture, ainsi que la durée dont il pourrait avoir besoin pour se rétablir et retrouver les terrains.

Saibari avait subi cette intervention lors de la confrontation entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, qui s'est achevée sur un match nul 2-2 en championnat d'Allemagne, quittant la pelouse à la 29e minute, touché par la blessure, et remplacé par Nathaniel Brown.

Les supporters du Bayern Munich et de la sélection marocaine attendent les résultats des examens médicaux du joueur, dans un contexte de craintes suscitées par la nature de la blessure et les premières estimations avancées par Al-Shahrani, d'autant que la détermination de sa gravité tranchera la situation de Saibari pour les prochains matchs, ainsi que la durée de son absence en cas de confirmation d'une blessure aux ligaments.