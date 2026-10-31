Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

« La cheville et le genou en danger » : un diagnostic choc sur la blessure de Seibari

Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Maroc
I. Saibari
Allemagne
Maroc

qu'il a subie face à Dortmund

L'offre Ultime
MyCanal

myCANAL

✅ Le bouquet complet "Canal+ Sport" inclut nativement toutes les chaînes beIN SPORTS, ce qui vous permet de regarder 100 % de la Bundesliga sans jamais quitter la fluidité de l'interface myCANAL.

✅ En plus du championnat allemand, cet abonnement est le plus exhaustif du marché français, regroupant la Ligue des Champions, la Premier League, la Formule 1 et le Top 14 de rugby au même endroit.

✅ L'application myCANAL est largement reconnue comme la meilleure du marché, offrant une qualité d'image exceptionnelle (4K sur les grands événements) et la fonctionnalité "Mode Expert" pour suivre les statistiques en temps réel.

Prix mensuel à partir de29,99 €
Flexibilité Digitale
beIN Sports CONNECT logo

beIN Sports CONNECT

✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund.

✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs.

✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale.

Prix mensuel à partir de15,00 € par mois

Thamer Al-Shahrani, kinésithérapeute spécialisé dans les blessures sur les terrains, a dévoilé ses premières estimations concernant la blessure du Marocain Ismaël Saibari, joueur du Bayern Munich, contractée lors de la confrontation face au Borussia Dortmund, évoquant la possibilité d'une grave atteinte aux ligaments de la cheville, pouvant aller jusqu'à la rupture, avec une éventuelle implication des ligaments du genou.

Al-Shahrani a publié sa lecture préliminaire sur son compte officiel sur la plateforme « X », en se fondant sur l'observation de l'intervention subie par le joueur durant le match, précisant que la blessure semble sérieuse et que la zone la plus touchée se situerait vraisemblablement au niveau de la cheville, sans exclure que l'atteinte s'étende aux ligaments du genou.

La lecture du spécialiste des blessures sur les terrains a insisté sur la gravité des hypothèses avancées, mais celles-ci ne constituent pas un diagnostic médical définitif, car la nature de la blessure et l'ampleur des dégâts nécessitent encore des examens médicaux pour déterminer dans quelle mesure les ligaments sont touchés, si le joueur souffre réellement d'une rupture, ainsi que la durée dont il pourrait avoir besoin pour se rétablir et retrouver les terrains.

Saibari avait subi cette intervention lors de la confrontation entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, qui s'est achevée sur un match nul 2-2 en championnat d'Allemagne, quittant la pelouse à la 29e minute, touché par la blessure, et remplacé par Nathaniel Brown.

Les supporters du Bayern Munich et de la sélection marocaine attendent les résultats des examens médicaux du joueur, dans un contexte de craintes suscitées par la nature de la blessure et les premières estimations avancées par Al-Shahrani, d'autant que la détermination de sa gravité tranchera la situation de Saibari pour les prochains matchs, ainsi que la durée de son absence en cas de confirmation d'une blessure aux ligaments.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google