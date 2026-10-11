Le Real Madrid a signé une victoire difficile face à Villarreal sur le score de un but à zéro, lors de la huitième journée de la Liga, mais ce succès n'a pas empêché les tensions d'éclater au sein du club madrilène, après que l'expulsion de Vinicius Junior a volé la vedette et déclenché une vague de colère contre l'arbitrage, sur fond de craintes de voir la star brésilienne absente du prochain Clasico.

Les hommes de José Mourinho ont peiné à percer la défense bien organisée de Villarreal, malgré les occasions créées par Kylian Mbappé, avant que l'équipe ne parvienne à débloquer la rencontre à la 60e minute, lorsque Federico Valverde a transmis le ballon à Yan Diomande, qui a décoché une frappe au ras du sol parfaitement exécutée qui a trouvé le fond des filets, inscrivant ainsi son premier but sous le maillot du Real Madrid et permettant à son équipe de réduire l'écart avec l'Atlético Madrid à un seul point.

Mais la joie madrilène n'a pas été complète, après que l'arbitre a annulé un second but inscrit par Vinicius Junior à la suite d'un contre mené par Jude Bellingham, après l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage qui a relevé que l'ailier brésilien avait délibérément tiré les cheveux de Nathan Saliba au départ de l'action.

L'arbitre n'a pas hésité à annuler le but et à expulser le joueur, obligeant le Real Madrid à terminer les dernières minutes à dix. La tension est encore montée d'un cran après que Vinicius a failli en venir à une confrontation avec l'arbitre Isidro Díaz de Mera, avant qu'Antonio Rüdiger n'intervienne pour calmer la situation.

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La décision a provoqué une vague de critiques dans les coulisses du club madrilène, puisque la chaîne officielle du Real Madrid a lancé une attaque virulente contre l'arbitrage, s'interrogeant sur les raisons de l'intervention de l'assistance vidéo sur l'action de l'expulsion de Vinicius, alors que d'autres interventions qualifiées de violentes n'ont pas été revues, parmi lesquelles l'intervention de Lee Kang-in sur Valverde et une action au cours de laquelle Dean Huijsen a reçu un coup de coude.

Aurélien Tchouaméni a lui aussi exprimé son mécontentement après le coup de sifflet final, déclarant : « Je ne comprends pas ce qui se passe avec les arbitres et ce carton rouge. » Mourinho n'a pas caché sa colère face aux décisions arbitrales tout au long de la rencontre, tandis que des rapports de presse espagnols ont indiqué qu'il avait décidé de ne pas se présenter en conférence de presse d'après-match, de crainte de s'exposer à une lourde sanction de suspension en raison de ses propos.

Ces développements surviennent à un moment délicat pour le Real Madrid, qui se prépare à disputer une difficile rencontre européenne face à la Roma, dans un climat tendu au sein de l'équipe, comme l'a rapporté le site français « Foot Mercato ».

Quant à Vinicius, qui traverse un début de saison agité, il pourrait se retrouver face à un nouveau coup dur, car l'expulsion menace de le priver du Clasico face à Barcelone dans deux semaines, selon la nature de la sanction qui lui sera infligée.

Et bien que Mourinho ait célébré le but de Diomande avec ses joueurs, tous les regards se sont tournés en fin de soirée vers l'affaire Vinicius, dont les répercussions pourraient s'étendre à l'une des rencontres les plus importantes de la saison.



