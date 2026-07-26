La Confédération africaine de football (CAF) a tranché sur la proposition de Hany Abou Rida, président de la Fédération égyptienne, concernant l'augmentation du nombre de clubs participant à la Ligue des champions d'Afrique.

Cette demande a suscité une vive controverse sur le continent, entre partisans et opposants à cette mesure qui nécessiterait un changement important dans le calendrier de la compétition.

Micky Junior, journaliste spécialisé dans l'actualité du continent africain, a déclaré : « Exclusif : la Confédération africaine de football (CAF) a rejeté la demande de la Fédération égyptienne de football visant à augmenter le nombre de clubs participant à la Ligue des champions d'Afrique pour la saison 2026/27. »

Il a ajouté : « La Fédération égyptienne de football a officiellement reçu la réponse de la Confédération africaine. Davantage de détails seront publiés ultérieurement. »



