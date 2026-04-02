La Bosnie prend une décision surprenante quelques heures après l'élimination de l'Italie

La Fédération bosnienne de football a annoncé une décision surprise après s'être qualifiée pour la Coupe du monde 2026 aux dépens de l'Italie.

La Bosnie a battu l'Italie aux tirs au but sur le score de 4-1, après un match nul 1-1, au stade Bilino Polje, s'assurant ainsi une place à la Coupe du monde en Amérique du Nord cet été.

Cette qualification marque la première participation de la Bosnie à la phase finale depuis 2014.

Le président de la Fédération bosnienne de football, Veko Zelkovic, a annoncé que le stade qui a accueilli le match serait démoli dans le cadre de l'engagement du pays à aller de l'avant après cette Coupe du monde.

Dans des déclarations publiées par le journal « The Sun », il a déclaré : « Nous avons déjà eu des problèmes par le passé, nous n’avons pas bien exploité les retombées financières, et nous ne répéterons pas cette erreur. »

Il a ajouté : « Nous avons élaboré des plans sérieux dont je ne parlerai pas ici. Je me contenterai de révéler la construction du stade national... Le stade actuel de Zenica sera démoli et un nouveau stade d'une capacité de 18 000 places sera construit, conformément à toutes les normes de la FIFA et de l'UEFA. C'est quelque chose qui restera pour les générations futures. »

Le stade Bilino Polje, d'une capacité de 15 600 spectateurs, est en service depuis 1972.

Sous la houlette d’Edin Džeko, âgé de 40 ans, la Bosnie s’est assurée une place dans un groupe comprenant le Canada, le Qatar et la Suisse.

(Lire aussi)... Une équipe impressionnante d'une valeur de 600 millions de livres sterling qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde