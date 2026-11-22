Hamza Abdelkarim devait vivre un week-end relativement chargé. Il était prévu qu'il intègre hier, samedi, le groupe de Juliano Belletti pour disputer le derby catalan avec le Barça Atlètic face à la réserve de l'Espanyol, à la Ciutat Esportiva Dani Jarque, avant de rejoindre l'équipe première ce dimanche.
L'international égyptien et Alex Campos devaient affronter la réserve de l'Espanyol en raison de la vague d'absences qui a frappé l'équipe, privée d'Onstein, de Sergi Mayans et de Hafiz Gariba.
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Le défenseur arrivé d'Aitona a été titularisé, a livré un excellent match et a disputé l'intégralité des 90 minutes, mais Hamza n'a finalement pas joué.
L'attaquant égyptien ne figurait pas dans la liste des convoqués et n'a donc rien pu apporter au technicien brésilien, qui a choisi Ignasi Kir pour occuper le poste d'avant-centre titulaire.
Selon le quotidien catalan « Sport », Hamza souffre de quelques gênes physiques qui l'ont empêché de prendre part à la rencontre.
En principe, ces gênes ne lui permettront pas non plus de figurer dans le groupe de Hansi Flick pour le match de ce dimanche face à Villarreal, comptant pour la 13e journée de Liga, au Spotify Camp Nou. Ou, du moins, il ne sera pas en mesure de jouer.
Abdelkarim offre une option dont l'effectif de Flick ne dispose pas : un attaquant de pointe au gabarit imposant, capable de jouer dos au but, doté d'une bonne technique et capable de conclure les actions.
Rien de grave
Sauf rebondissement, Hamza ne manquera que les matchs de ce week-end et devrait être de nouveau disponible très prochainement. Le club a simplement préféré ne prendre aucun risque compte tenu de ces gênes physiques.
L'attaquant s'était entraîné vendredi dernier avec Juliano Belletti en vue du match de samedi avec la réserve, mais aussi dans la perspective de participer à quelques séances avec ses coéquipiers.
Hamza totalise 131 minutes officielles cette saison : 12 avec l'équipe première, 74 avec la réserve, avec laquelle il a marqué un but lors de son unique apparition, et 45 autres avec les moins de 19 ans.
Né le 1er janvier 2008, Hamza Abdelkarim a été formé dans les catégories de jeunes d'Al Ahly et s'est révélé avec la sélection égyptienne des moins de 17 ans lors de la Coupe du monde 2025 au Qatar, où il a inscrit deux buts.
Il a rejoint Barcelone en février 2026 sous la forme d'un prêt en provenance d'Al Ahly, avant que le club espagnol ne lève l'option d'achat en juin pour rendre son transfert définitif.
Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit promu en équipe première, dirigée par Hansi Flick, devenant ainsi le premier joueur égyptien sous le maillot blaugrana.
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Parcours Personnel et Philosophie du Football
Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.
L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.
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Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.
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