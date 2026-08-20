L'unique exception : pourquoi les arbitres ne pourront-ils pas s'adresser au public depuis le stade du Real Madrid ?

Les arbitres de Liga ont commencé à apparaître et à s'exprimer à l'antenne cette saison, dans le cadre d'une nouvelle politique visant à accorder plus de transparence à leurs décisions et à expliquer au public certaines situations arbitrales importantes.

Le journal« Sport » catalan a indiqué ce jeudi que le stade Santiago-Bernabéu, celui du Real Madrid, serait la seule exception parmi les stades de Liga, car les arbitres ne pourront pas y réaliser ces interventions télévisées, en raison des conditions imposées par le club madrilène sur les retransmissions depuis son stade.

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Dès la première journée de Liga, on a pu entendre les premières interventions des arbitres à l'antenne, tandis que le protocole s'élargira à partir de la dixième journée : les arbitres pourront alors accorder des interviews avant et après les matches, lorsque les diffuseurs le leur demanderont, avec en outre la possibilité de les interroger sur les principales décisions et actions du match.

L'instance arbitrale espagnole assure que les arbitres « s'exprimeront dans les stades où les conditions nécessaires sont réunies », insistant sur l'absence de toute discrimination entre les clubs ou les stades.

Ainsi, l'absence des arbitres de ce protocole au Santiago-Bernabéu n'est pas due à une décision du comité des arbitres ni à une interdiction propre au Real Madrid, mais aux restrictions imposées sur les connexions des diffuseurs depuis le stade du club, selon « Sport ».

« Une relation tendue »

Le problème remonte à la relation tendue depuis un certain temps entre le Real Madrid, la Ligue espagnole de football et la Fédération espagnole de football, qui s'est également répercutée sur les conditions de retransmission télévisée depuis le stade Santiago-Bernabéu.

Le club madrilène impose des restrictions sur les connexions des diffuseurs depuis le stade et n'en autorise l'établissement que quelques minutes avant le coup d'envoi des matches, ce qui rend impossible l'application du nouveau protocole arbitral de la même manière que dans les autres stades.

De ce fait, les supporters des autres clubs bénéficieront de la possibilité d'entendre les arbitres expliquer certaines décisions importantes et controversées, tandis que le public du Real Madrid restera privé de cette nouvelle fenêtre de transparence à l'intérieur du stade Santiago-Bernabéu, selon le journal catalan.

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