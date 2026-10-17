Le Barça a signé un début de saison historique en Liga, après sa large victoire sur la pelouse du Real Betis (5-2), ce samedi soir au stade de La Cartuja, dans le cadre de la neuvième journée, décrochant ainsi sa neuvième victoire consécutive dans la compétition.

Le club catalan égale ainsi la performance du Real Madrid, qui avait également réalisé un sans-faute lors des 9 premières journées, durant la saison 1968-1969, selon le compte "MisterChip", spécialisé dans les statistiques.

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Le club catalan a également poursuivi son festival offensif, portant son total à 39 buts en 9 matches, soit le deuxième meilleur bilan offensif de l'histoire de la compétition à ce stade, derrière le Séville FC, qui avait inscrit 42 buts lors des 9 premières journées de la saison 1940-1941.

Le Barça a par ailleurs égalé le record de la meilleure différence de buts après 9 matches dans une même saison de Liga, sa différence atteignant 30, avec 39 buts marqués et 9 encaissés, égalant ainsi le record du Real Madrid lors de la saison 1987-1988, lorsqu'il avait inscrit 32 buts et n'en avait encaissé que deux.

Avec ce succès, le club catalan trône en tête de la compétition avec 27 points, soit 5 points d'avance sur l'Atlético Madrid, deuxième, tandis que le Real Betis reste bloqué à 19 points, à la troisième place du classement de la Liga.



