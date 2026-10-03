L'UEFA répond à la pression du Real Madrid dans l'affaire Negreira

Le Real Madrid a envoyé à l'Union européenne un dossier de 50 000 pages concernant l'affaire Negreira et le Barça.

Après que la plus haute instance du football sur le continent européen a confirmé la réception des documents, le club madrilène a publié un communiqué officiel dans lequel il a déclaré : « Le Real Madrid estime qu'il est nécessaire, dès lors que l'Union européenne de football sera en possession de ces documents, que l'enquête progresse le plus rapidement possible jusqu'à son achèvement définitif, et que les instances compétentes prennent les décisions appropriées en accord avec la gravité des faits établis. »

Autrement dit, le club madrilène réclame à l'Union européenne de prendre une décision le plus rapidement possible dans cette affaire.

Toutefois, la réponse de l'Union européenne de football a consisté à indiquer qu'elle prendrait tout le temps dont elle a besoin pour étudier l'ensemble des documents, avant de prendre sa décision.

Le journal Mundo Deportivo, citant le journal OK Diario, a rapporté que l'Union européenne a informé le Real Madrid de la nécessité de faire preuve de calme et de patience dans ce dossier.

Quant au club madrilène, il a la conviction claire qu'il mènera cette affaire jusqu'au bout et qu'il continuera d'exercer des pressions jusqu'au règlement de ce dossier.



