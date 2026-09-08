L'Union des associations européennes de football (UEFA) a honoré, ce mardi, le duo du Real Madrid, Kylian Mbappé et Arda Güler, avant le match face à l'Inter Milan.

Le Real Madrid a accueilli l'Inter Milan au stade Santiago Bernabéu, pour l'ouverture de leur parcours en Ligue des champions.

Le journal « Marca » a indiqué qu'au cours de la période précédant la rencontre, qui a comporté de nombreux événements comme une minute de silence en hommage aux victimes du Népal et de la Chine ainsi que le soutien affiché du stade Bernabéu à Ceuta, l'UEFA a remis deux récompenses aux joueurs du Real Madrid pour leurs performances lors de la précédente édition de la Ligue des champions.

Le Real Madrid n'a pas remporté le titre, puisqu'il a été éliminé en quart de finale par le Bayern Munich, mais l'UEFA a décerné le prix du meilleur jeune joueur de la dernière édition à Arda Güler, qui a inscrit deux buts au stade de l'Allianz Arena.

Le joueur turc, suspendu pour le match de ce soir face à l'Inter Milan, a reçu la récompense en tenue civile.

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Ensuite, Mbappé a reçu son prix de meilleur buteur de la dernière Ligue des champions. Aucun autre attaquant n'a égalé le nombre de buts de l'attaquant français, soit 15 buts en 11 matches.

Kylian ajoute ainsi le trophée de meilleur buteur d'Europe au trophée Pichichi qu'il a remporté en Liga lors de la saison 2025-2026.

Le duo du Real Madrid a reçu les deux récompenses des mains de Luís Figo, lui aussi ancien joueur de la Maison Blanche.







