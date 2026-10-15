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UEFA Champions League Trophy(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem
Traduit par

L'UEFA dévoile le meilleur joueur de la journée de Ligue des champions

Galatasaray vs FC Barcelone
Galatasaray
FC Barcelone
Ligue des Champions
LASK vs Liverpool
LASK
Liverpool
Viking vs Bayern Munich
Viking
Bayern Munich
Inter vs Club Bruges
Inter
Club Bruges
B. Barcola
L. Yamal
H. Kane
N. Tresoldi
Turquie
Espagne
Autriche
Angleterre
Norvège
Allemagne
Italie
Belgique
France

La journée a été marquée par une nette abondance de buts.

L'Union européenne de football a dévoilé ce jeudi le nom du meilleur joueur de la deuxième journée de la Ligue des champions, dont les rencontres se sont déroulées mardi et mercredi.

 La deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions s'est achevée hier soir, mercredi, dans un climat de grande intensité et avec une abondance de buts.

L'UEFA a annoncé aujourd'hui que Bradley Barcola, la star de Liverpool, auteur d'un triplé face au LASK hier soir, a été élu meilleur joueur de la semaine.

Une récompense méritée pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a joué un rôle central dans la large victoire de Liverpool 6-3 en Autriche.

Lors de cette rencontre, le joueur arrivé du Paris Saint-Germain pour 145 millions d'euros a saisi l'occasion d'inscrire ses premiers buts avec son nouveau club.

Nicolò Tresoldi (Club Bruges), également auteur d'un triplé face à l'Inter Milan, se classe deuxième.

 Harry Kane (Bayern Munich), buteur à deux reprises contre Viking, prend la troisième place, tandis que Lamine Yamal (Barcelone) termine quatrième après deux passes décisives face à Galatasaray (1-4).



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