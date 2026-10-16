Le Barça ne se contente pas d'enchaîner les victoires : il submerge les buts de ses adversaires, dans un début de saison 2026-2027 absolument exceptionnel. Dix victoires en dix matches officiels, une moyenne offensive impressionnante de 4,3 buts par rencontre et des réalisations signées par dix joueurs différents, autant d'éléments qui illustrent l'immense puissance offensive de l'équipe sous la direction de Hansi Flick.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Barcelone pourrait atteindre 262 buts à l'issue de la saison s'il conservait son rythme actuel, dans un scénario théorique basé sur 61 matches officiels. Même s'il paraît difficile de maintenir une telle cadence, les chiffres révèlent l'ampleur des progrès offensifs réalisés par l'équipe.

La force de Barcelone ne se limite pas à des résultats parfaits : elle se manifeste aussi dans sa capacité à renverser des situations défavorables pour s'imposer largement, comme face au Rayo Vallecano (5-2), au Séville FC (3-1) et à Galatasaray (4-1).

Le Brésilien Raphinha domine le classement des buteurs du Barça avec 14 buts en huit matches, dont 12 en Liga et deux en Ligue des champions, ce qui le place en tête de la course au trophée Pichichi. Sa moyenne s'élève à 1,75 but par match, malgré son absence lors des deux dernières rencontres pour cause de blessure.

En son absence, les autres joueurs ont pris le relais : dix d'entre eux ont trouvé le chemin des filets lors des dix premiers matches, à commencer par Lamine Yamal avec huit buts, Fermín López avec cinq, Karim Adeyemi avec quatre et Gabriel Jesus avec trois.

Anthony Gordon et João Cancelo ont pour leur part inscrit deux buts chacun, auxquels s'ajoutent les réalisations de Pedri González, Jules Koundé et Xavi Espart. Cancelo et Gordon ont également provoqué deux buts contre leur camp de la part des adversaires du Barça, Racing et Rayo Vallecano, confirmant la diversité des sources de danger offensif de l'équipe.

Un pressing constant et une frappe toutes les quatre minutes

Cette saison, Barcelone se distingue par un mélange de possession élevée et de rapidité dans l'exploitation des espaces, après avoir renoncé aux longues séries de passes horizontales qui laissaient aux adversaires le temps de se réorganiser. Dès qu'un espace apparaît, les joueurs se projettent directement vers le but, à la recherche d'occasions de marquer.

Les chiffres traduisent clairement cette orientation : la moyenne des frappes du Barça s'établit à 21,9 par match sur les dix premières rencontres officielles, soit un total de 219 tirs, dont 8,6 cadrés en moyenne par match.

L'équipe a affiché des statistiques offensives remarquables face au Racing, avec 30 tirs dans un match conclu par une victoire 7-2, ainsi que 26 frappes contre le Rayo Vallecano et 25 contre Valence, tandis que le total s'est élevé à 24 face à Feyenoord comme face au Séville FC. Cette moyenne équivaut à environ une frappe toutes les quatre minutes, signe évident de la volonté permanente de l'équipe de conclure ses attaques plutôt que de se contenter de contrôler le ballon.

Yamal, le plus prolifique à la frappe, et des buts qui sont l'affaire de tous

Si Raphinha domine le classement des buteurs, Lamine Yamal le devance en nombre de tirs, avec 5,3 frappes par match, ce qui illustre son rôle central dans la création du danger.

Les tentatives ne sont pas l'apanage des attaquants : des défenseurs comme João Cancelo, Jules Koundé et Xavi Espart ont marqué, tandis que les milieux de terrain, au premier rang desquels Pedri González, Rodrigo Hernández et Gavi, continuent de chercher des occasions de contribuer au secteur offensif.

Barcelone s'affirme ainsi comme une équipe qui ne repose pas sur une seule star, mais qui dispose d'un système offensif aux multiples sources, conjuguant possession, vitesse et audace devant le but. Si Flick parvient à conserver cette dynamique, ce départ en fanfare pourrait se transformer en une saison exceptionnelle, plaçant l'équipe au cœur de la lutte pour tous les titres.