L'objectif de Manchester United : je m'attends à un appel du Barça

Plusieurs grands clubs européens se disputent la surveillance du talent suédois Oliver Månsson, milieu de terrain de l'IFK Göteborg, âgé de 17 ans, qui a attiré les regards par ses prestations dans le championnat de Suède, tandis que le joueur a révélé son souhait de rejoindre un jour le Barça.

Selon le journal suédois « Aftonbladet », Manchester United, la Roma, Fribourg, Leicester City et Watford ont envoyé des recruteurs pour suivre Månsson lors du match de Göteborg face à Djurgården, qui s'est terminé sur un match nul 1-1, le joueur confirmant une fois de plus qu'il est l'un des talents montants les plus en vue du football scandinave.

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Månsson a déclaré au journal suédois : « C'est très agréable que ces clubs soient là. S'ils viennent me voir, cela veut dire que je fais les choses bien, mais je me concentre sur le présent. »

Et malgré l'intérêt de nombreux clubs pour ses services, le jeune joueur ne cache pas sa préférence pour le Barça, puisqu'il a déclaré lors d'une interview précédente : « Pour moi, ça a toujours été le Barça. »

Månsson a également indiqué que le club catalan est aussi l'équipe favorite de sa famille, et a répondu en riant à une question sur le fait de s'attendre à recevoir un appel du Barça : « Oui, exactement. »

Le potentiel du joueur semble considérable, au point que la direction de Göteborg s'attend à ce que le club puisse obtenir une contrepartie financière record en cas de son départ.

Selon le rapport, Jesper Jansson, le responsable sportif du club suédois, estime que la valeur de la transaction potentielle pourrait dépasser environ 9 millions d'euros, soit le montant versé par Brighton pour recruter Malick Yalcouyé en 2024. Néanmoins, aucune offre officielle pour recruter le joueur n'est parvenue jusqu'à présent.

Les 60 plus grands talents

Månsson a aussi bénéficié d'une reconnaissance internationale, après que le journal britannique « The Guardian » l'a inscrit sur une liste réunissant les 60 plus grands jeunes talents du monde, nés en 2009.

Le Suédois se distingue par sa capacité à évoluer au poste de sentinelle, ou de milieu défensif, ainsi que par son intelligence tactique, la qualité de ses passes et sa bonne lecture du jeu, en plus de sa personnalité et de sa capacité à assumer des responsabilités malgré son jeune âge.

Månsson est monté en équipe première de Göteborg en mars 2026, et il est lié au club par un contrat jusqu'en 2028.

Et malgré l'intérêt croissant pour le joueur, le Barça ne figure pas jusqu'à présent parmi les clubs ayant envoyé des recruteurs pour le suivre, selon les informations publiées en Suède. Mais le souhait de Månsson est clair, puisqu'il espère rejoindre le club catalan à l'avenir.