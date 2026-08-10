L'Inter Milan n'a pas rendu les armes dans la course à la signature du Français Moussa Diaby, le club italien préparant une nouvelle offre pour convaincre Al-Ittihad de se séparer de son ailier durant le mercato estival en cours.

Selon le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport », la première tentative de l'Inter, qui s'élevait à 20 millions d'euros assortis du transfert du milieu de terrain albanais Kristjan Asllani, n'a pas trouvé preneur auprès de la direction du club de Djeddah, qui a rejeté l'idée d'inclure un joueur dans un échange.

L'Inter place le recrutement d'un ailier droit en tête de ses priorités pour les trois dernières semaines du marché des transferts, et Diaby, âgé de 27 ans, reste en haut de sa liste d'objectifs, après l'échec d'une précédente tentative pour le recruter en janvier dernier.

La démarche des Nerazzurri coïncide avec l'entrée du Bayer Leverkusen dans les négociations, le club allemand s'étant dit prêt à formuler une offre purement financière sans échange, mais le joueur français ne s'est pour l'instant pas montré enthousiaste à l'idée de retourner dans son ancien club, où il a évolué entre 2019 et 2023 avant son transfert à Aston Villa.

L'attentisme de Diaby offre une nouvelle occasion à l'Inter de revenir en force à la table des négociations, les dirigeants du club italien prévoyant de revoir à la hausse le montant de leur offre financière dans une ultime tentative pour convaincre Al-Ittihad.

Les prochains jours, jusqu'à la mi-août, pourraient être décisifs pour déterminer l'issue du transfert, l'entraîneur Cristian Chivu souhaitant régler le dossier de l'ailier droit qu'il attend depuis longtemps.

Cette détermination intervient dans un contexte marqué par le vide manifeste laissé par le départ du Néerlandais Denzel Dumfries et après l'échec de deux tentatives pour renforcer ce poste en l'espace d'un mois, faisant du recrutement d'un ailier spécialisé une priorité absolue.

Durant la préparation, Chivu a eu recours à Luis Henrique et Andy Diouf sur le côté droit, Diouf étant le plus utilisé et parvenant à inscrire plusieurs buts, dont le dernier face à la Juventus lors du match amical de Perth, malgré son affirmation que ce poste n'est pas son poste d'origine. Il s'agit là d'une solution provisoire qui n'a pas modifié les plans de l'Inter, à la recherche d'un véritable ailier droit, Diaby demeurant sa cible prioritaire.