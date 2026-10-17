L'Inter Milan égale son meilleur début de saison historique

L'Inter Milan a signé un début de saison solide qui figure désormais parmi les meilleurs de son histoire en Serie A depuis l'instauration de la victoire à trois points.

Les Nerazzurri ont décroché une précieuse victoire sur la pelouse de Bologne ce samedi soir, sur le score de trois buts à un, dans le cadre de la septième journée du championnat.

L'Inter totalise ainsi 19 points après ses sept premières rencontres dans la compétition, atteignant ce total pour la quatrième fois seulement depuis l'entrée en vigueur du système des trois points lors de la saison 1994-1995, selon les données d'Opta.

Le club lombard avait déjà réuni le même total après les sept premières journées lors de trois saisons : 1997-1998, 2002-2003 et 2017-2018.

Ce bilan a été obtenu sans la moindre défaite, avec six victoires et un match nul.

L'Inter porte donc son total à 19 points en tête du classement, tandis que Bologne reste bloqué à 5 points et occupe provisoirement la 14e place.