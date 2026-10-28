L’Inter garde miraculeusement sa cage inviolée et s’impose grâce à deux buts contre leur camp

L’Inter a pris trois points mercredi en Serie A. Le champion d’Italie en titre s’en est sorti à plusieurs reprises face à Venezia, lanterne rouge, qui n’a pas su concrétiser ses occasions avant de s’incliner 0-2 sur deux buts contre son camp en fin de match. L’Inter compte désormais autant de points (25) que la Lazio, avec laquelle il partage la tête du classement.

En première période, l’Inter n’a pas multiplié les occasions d’ouvrir le score. Le gardien de Venezia, Filip Stankovic, a en outre répondu présent sur les quelques tentatives adverses qui ont nécessité son intervention.

La soirée était particulière pour l’ancien gardien de Volendam. Le Serbe faisait face à son frère Aleksandar Stankovic, titularisé au milieu de terrain de l’Inter. Mais ce dernier n’a pas non plus réussi à faire marquer son équipe avant la pause.

L’Inter s’en est même bien sorti lorsque le but de Lion Lauberbach a été refusé pour hors-jeu. Lauberbach est ensuite passé tout près de marquer, mais sa frappe, déviée par le gardien Ivan Provedel, a heurté la barre transversale.

Au milieu de la seconde période, Venezia a eu une occasion en or de prendre l’avantage. Akor Adams a échappé au piège du hors-jeu et a adressé un excellent centre à Gianluca Busio. Seul à une dizaine de mètres du but, celui-ci a envoyé le ballon largement au-dessus, permettant une nouvelle fois à l’Inter de s’en sortir.

Adams est ensuite passé tout près de marquer à son tour. Sa finition était soignée, mais il se trouvait un demi-mètre hors-jeu. En fin de match, l’Inter a accentué sa pression et aurait pu prendre l’avantage par Marcus Thuram. Sa tête est passée à quelques centimètres du poteau.

À la 80e minute, l’Inter a finalement ouvert le score. Malgré une faute présumée de Carlos Augusto, Thuram a pu poursuivre son action. Son centre, qui semblait sans danger, a été détourné dans son propre but par Matías Moreno : 0-1.

Venezia a cédé et encaissé le 0-2 peu après. Redouan Halhal (Venezia) a dévié de l’épaule un corner de Hakan Çalhanoglu dans son propre but. Venezia n’a pas été en mesure de relancer le match dans les dernières minutes et reste donc la lanterne rouge de la Serie A.