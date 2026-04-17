L'Inter a quasiment assuré son Scudetto grâce à cette victoire convaincante

L'Inter est désormais virtually assuré du Scudetto. Vendredi soir, la formation lombarde a aisément dominé Cagliari à domicile et compte désormais quelques points seulement avant le sacre.

Federico Dimarco s’est créé la première occasion franche du match. Réactif sur un rebond, il a tiré au but, mais a vu un défenseur de Cagliari dégager le ballon sur la ligne.

Peu après, les Nerazzurri ont réclamé un penalty pour une faute présumée sur Henrikh Mkhitaryan, mais l’arbitre a laissé l’action se poursuivre.

En seconde période, l’Inter a enfin pris l’avantage : Dimarco a pénétré dans la surface et adressé un centre puissant et rasant à Marcus Thuram, qui a pu marquer au second poteau.

Quatre minutes plus tard, un cafouillage devant le but profite à Nicolo Barella, qui frappe immédiatement du gauche et double la mise.





Dans le temps additionnel, Piotr Zielinski a conclu les débats d’une frappe sous la barre, servit par Denzel Dumfries (3-0).

L’Inter totalise désormais 78 points après 33 journées. Son dauphin, Naples, en compte 66 et jouera plus tard dans le week-end. Les Nerazzurri doivent encore disputer 5 rencontres.