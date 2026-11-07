L'Inter Milan se prépare à affronter Côme, demain dimanche, dans le cadre de la 11e journée de Serie A, un match riche en records et en statistiques marquantes pour les deux équipes.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, l'Inter Milan a remporté ses 11 derniers matches consécutifs face à Côme en Serie A, soit la plus longue série de victoires consécutives de l'équipe face à un même adversaire dans l'histoire de la compétition.

L'Inter est également l'équipe contre laquelle Côme a subi le plus grand nombre de défaites en Serie A, avec un total de 21 défaites.

Cesc Fàbregas, l'entraîneur de Côme, n'a jamais battu l'Inter Milan en 6 confrontations, ayant essuyé 5 défaites et concédé un seul match nul.

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Après avoir perdu son premier match à domicile face à Côme en Serie A en 1950, l'Inter Milan a remporté l'ensemble des 14 confrontations suivantes disputées sur son terrain, tout en gardant sa cage inviolée lors de 8 de ses 9 derniers matches.

Aucune équipe n'a réalisé dans l'histoire de la compétition une série de victoires consécutives à domicile face à un même adversaire plus longue que celle-ci, à l'exception de la Fiorentina, qui s'est imposée à 16 reprises face à Cagliari, de la Lazio, qui a signé 16 victoires contre Trieste, et du Milan, qui a gagné à 15 reprises face à Cagliari.

Après une série de 19 matches consécutifs sans défaite en Serie A, au cours de laquelle il a signé 13 victoires et 6 matches nuls, l'Inter Milan a perdu son dernier match face au Milan. Les Nerazzurri n'avaient plus subi deux défaites consécutives dans la compétition depuis la période entre août et septembre 2025, lorsqu'ils s'étaient inclinés face à l'Udinese et à la Juventus.

L'Inter Milan a inscrit 17 buts lors de ses 5 premiers matches disputés sur son terrain en Serie A cette saison, remportant chacun d'entre eux.

Les Nerazzurri visent désormais la victoire lors de leurs 6 premiers matches à domicile dans la compétition, un exploit qu'ils n'ont réalisé que lors des saisons 1937-1938, 1950-1951, 1953-1954 et 1979-1980.

De plus, l'Inter n'a inscrit plus de 17 buts lors de ses 6 premiers matches à domicile en championnat au cours des 60 dernières années qu'à deux reprises, lorsqu'il a marqué 18 buts lors des saisons 1999-2000 et 2021-2022.

En face, Côme a récolté 23 points lors de ses 10 premiers matches en Serie A cette saison, après avoir signé 7 victoires, 2 matches nuls et concédé une seule défaite, établissant un nouveau record dans l'histoire du club en matière de nombre de points à ce stade d'une saison en première division, dépassant son meilleur total précédent, qui s'élevait à 17 points.

L'équipe a également inscrit 18 buts, dépassant son précédent record en matière de nombre de buts lors de ses 10 premiers matches dans la compétition, elle qui n'avait pas atteint ce total avant la 12e journée lors des saisons 1949-1950 et 1950-1951.

Côme a signé 4 victoires, un match nul et une défaite lors de ses 6 premiers matches disputés à l'extérieur en Serie A cette saison, dépassant son meilleur bilan précédent à ce stade de la saison, qu'il avait établi lors de la saison 2025-2026, lorsqu'il n'avait signé que deux victoires.

L'Inter Milan et Côme ont chacun réalisé 81 récupérations hautes du ballon en Serie A cette saison, et seule la Roma les devance dans ce domaine, avec un total de 96 récupérations.

Cependant, Côme devance tous ses concurrents dans l'exploitation de ces situations, après avoir inscrit 4 buts issus de celles-ci, soit le plus grand nombre parmi les équipes de la compétition et le double du total de l'Inter Milan, qui n'a marqué que deux buts.

Côme et l'Inter Milan sont en tête de la liste des équipes ayant le plus réalisé de séquences de passes dépassant les 10 passes en Serie A cette saison, le premier en ayant exécuté 211, contre 188 pour le second.

Les deux équipes sont également en tête de la liste des formations ayant le plus réalisé d'attaques construites à partir de la phase de construction du jeu, avec 57 attaques pour Côme et 50 pour l'Inter Milan.

Après avoir marqué lors de 3 matches consécutifs, Marcus Thuram, l'attaquant de l'Inter Milan, n'est pas parvenu à faire trembler les filets lors de ses deux derniers matches. Il n'était plus resté aussi longtemps sans marquer sur des matches consécutifs en Serie A depuis la période entre février et mars, lorsqu'il avait jeûné devant les buts lors de 5 matches consécutifs.

Thuram a inscrit 4 buts lors des 3 matches qu'il a disputés face à Côme en championnat, et il n'a marqué davantage de buts face à aucune autre équipe, hormis Parme, avec 5 buts en 5 matches, et le Torino, avec 7 buts en 5 matches.

L'Inter Milan, aux côtés de Cagliari et du Milan, figure parmi les 3 équipes face auxquelles Tasos Douvikas a disputé 3 matches en Serie A sans inscrire ni délivrer la moindre passe décisive.

Si l'attaquant de Côme parvient à marquer lors du prochain match, il deviendra le dixième joueur à atteindre un total à deux chiffres de buts à domicile comme à l'extérieur au cours des 3 dernières saisons de Serie A.

Trois joueurs susceptibles de prendre part au match de demain ont déjà réalisé cet exploit, à savoir Marcus Thuram, Nico Paz et Lautaro Martínez.