Les actions de la marque suisse d'équipements et de chaussures de sport « On » ont reculé de 3,81 %, à la suite de la polémique déclenchée par les propos de Kylian Mbappé au sujet de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong, une crise dont les répercussions se sont étendues jusqu'aux partenariats commerciaux de l'attaquant français.

Selon le journal français « Le Parisien », l'action de l'entreprise s'échangeait à 33,06 dollars à la clôture de la Bourse lundi soir, avant de chuter à 31,80 dollars à l'ouverture des échanges mardi, soit un recul de 3,81 %, avant que le cours ne se stabilise et remonte légèrement.

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Ces développements interviennent alors que le partenariat entre Mbappé et l'entreprise suisse est encore récent, après que le capitaine de l'équipe de France a décidé, en septembre dernier, de mettre fin à son engagement avec la marque « Nike », qui l'avait accompagné depuis ses débuts, pour rejoindre « On » et entamer une nouvelle étape.

Fondée en 2010, l'entreprise suisse s'est d'abord concentrée sur la fabrication de chaussures de course et de tennis, avant de s'étendre au marché des vêtements et chaussures de sport. Parmi ses actionnaires figure la légende suisse du tennis Roger Federer, qui a lui aussi mis fin à son partenariat avec « Nike » à la fin de sa carrière sur les courts.

L'ancienne star française Thierry Henry a par ailleurs pris les fonctions de directeur football au sein de l'entreprise, au moment de l'arrivée de Mbappé, dont la venue a contribué à renforcer l'intérêt pour l'action, son cours étant passé de 27,26 dollars à 30,46 dollars en moins d'une semaine, selon le journal.

La crise du « dictateur chinois »

Les pertes de l'action surviennent dans le contexte des répercussions de la crise, qui a conduit trois entreprises chinoises à mettre fin à leurs partenariats commerciaux avec Mbappé, après que ses propos au sujet d'une image satirique, où son visage apparaissait superposé à celui de Mao Zedong, et sa qualification de l'ancien dirigeant chinois de « dictateur » ont suscité une vive colère en Chine.

L'attaquant français a présenté ses excuses au peuple chinois, hier mardi, en déclarant : « Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont blessés. Ce n'était absolument pas mon intention. J'ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé. »

De son côté, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a affirmé aujourd'hui mercredi que son pays « prend au sérieux les excuses présentées par la personne concernée », en référence aux excuses du joueur.