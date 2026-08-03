« L'humiliation qui a détruit la relation » : pourquoi Vinicius se sent-il trahi par le Real Madrid ?

Cette semaine pourrait sceller l'avenir de la star brésilienne Vinicius Junior avec le Real Madrid, après que le joueur est arrivé au centre d'entraînement de Valdebebas ce lundi matin pour entamer la préparation de la saison et tenir sa première réunion avec le nouvel entraîneur José Mourinho, un pas susceptible d'éclairer sa situation tendue avec la direction du club merengue.

Le journal catalan « Sport » a indiqué que l'attaquant brésilien compte se réunir avec le conseil d'administration dans les prochains jours afin de fixer définitivement son avenir : soit prolonger son contrat, soit partir lors du présent mercato, ce qui pourrait allumer la mèche de l'un des transferts les plus retentissants de cet été, d'autant plus qu'Arsenal guette sa venue.

Le cœur de la crise réside dans le refus par Vinicius de l'offre de prolongation du Real Madrid, estimant que le club ne le considère pas comme un joueur de dimension mondiale, puisque son salaire serait bien inférieur à celui de la star française Kylian Mbappé, ce que le Brésilien juge comme une insulte à son statut et à ses contributions au sein de l'équipe.

La situation entre Vinicius et le Real Madrid connaît une tension croissante depuis des mois, qui ne se limite pas aux sifflets essuyés par le Brésilien au stade Bernabeu après une saison très irrégulière, mais découle aussi de l'allongement des négociations de prolongation, ce qui a porté la relation entre les deux parties à son paroxysme.

Le contrat de Vinicius expire le 30 juin 2027, et le président du club Florentino Pérez a donné des ordres explicites : en cas de non-prolongation, le joueur devra être vendu pour une somme colossale, dans une politique où Pérez n'a jamais hésité à se séparer de ses stars, l'exemple le plus marquant étant la légende Cristiano Ronaldo, transféré à la Juventus en 2018 après avoir remporté la Ligue des champions.

Le désaccord entre Vinicius et le Real Madrid est purement financier, le Brésilien considérant que l'offre de prolongation de quatre ans du Real Madrid est insuffisante, et comparant sa situation à celle de Mbappé, qui perçoit un salaire bien plus élevé.

Le premier point de discorde porte sur la prime de fidélité que Vinicius devait toucher à l'expiration de son contrat en 2027 : le joueur estime qu'une fois la prolongation actée, son ancien contrat est automatiquement annulé, et qu'il doit donc percevoir cette somme immédiatement, tandis que le Real Madrid rejette ce point de vue et souhaite négocier la prime comme un incitatif à la prolongation.

Le deuxième point de discorde concerne le salaire annuel : des sources proches des négociations indiquent que l'offre actuelle du Real Madrid réduit le salaire de Vinicius de plus de 10 millions d'euros par an par rapport à celui de Mbappé, ce que le Brésilien perçoit comme une dévalorisation, d'autant qu'il estime avoir également mérité le rôle de joueur stratégique du club.

Le Real Madrid a précisé que l'offre était définitive, mais qu'une marge de négociation minime subsistait encore.

Et si aucun accord n'était trouvé, Vinicius devrait se chercher une nouvelle équipe, tous les regards se tournant avec insistance vers Arsenal, club qui a déjà pris contact avec les agents du joueur pour étudier la possibilité de le recruter dans un transfert susceptible de faire grand bruit sur le marché européen.

Le club londonien est prêt à prendre le risque de proposer le plus haut salaire de l'histoire de la Premier League, un montant proche du salaire actuel de Mbappé au Real Madrid, dans une tentative de séduire la star brésilienne pour l'attirer en Angleterre.

Toutefois, pour que le transfert soit possible, le Real Madrid devra revoir à la baisse ses exigences financières colossales, Florentino Pérez ayant réclamé 170 millions d'euros bien qu'il ne reste plus qu'une seule année au contrat de Vinicius, tandis qu'Arsenal cherche à obtenir le joueur pour un montant inférieur à 150 millions d'euros afin de rendre l'opération viable financièrement.

Une marge de négociation demeure entre les deux parties, et Arsenal est très sérieux dans ce dossier, d'autant que l'entraîneur espagnol Mikel Arteta voit en Vinicius la pièce manquante de l'effectif des Gunners.

La priorité de Vinicius reste de demeurer au Real Madrid, comme il l'a fait comprendre à ses proches, et le club le comprend également, mais le joueur ne veut pas rester à n'importe quel prix : il souhaite ressentir la reconnaissance financière et morale qu'il mérite.

Soit le Real Madrid présentera une offre bonifiée à la dernière minute, soit toute la situation explosera et l'une des principales stars de l'équipe de ces dernières années s'en ira.

L'entraîneur José Mourinho tient fortement à conserver Vinicius dans les rangs de l'équipe, le technicien portugais étant un fervent soutien du Brésilien, estimant que peu de joueurs sur le marché sont capables de changer le cours d'un match comme lui.

Mourinho espère qu'un accord sera trouvé entre les deux parties, et il tentera d'apaiser les choses dans les prochains jours, en s'appuyant sur ses bonnes relations avec la direction du club et sa grande influence dans le vestiaire.