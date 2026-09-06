Milan a connu une transformation radicale cet été, et pas seulement sur le terrain. Après une saison décevante et une fin d'exercice qui a représenté un défi majeur pour la direction, le propriétaire du club, Gerry Cardinale, a décidé d'adopter une approche plus directe.

Selon le site « Foot Mercato », Gerry, longtemps critiqué pour sa distance vis-à-vis des opérations quotidiennes des Rossoneri, a cette fois intensifié ses visites en Italie, tenu des réunions et pris part à des discussions avec les différents départements du secteur sportif.

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Cet engagement renouvelé s'est accompagné de décisions audacieuses et d'une restructuration globale. Le changement a également touché le staff technique avec l'arrivée du nouvel entraîneur Ruben Amorim, tandis que ce mercato estival a confirmé la volonté de repartir de zéro avec d'importants investissements, notamment le recrutement de Gonçalo Ramos, Diego Moreira et Mario Gila.

Après des années d'une gestion largement fondée sur la délégation, Cardinale souhaite désormais être au cœur du processus décisionnel et replacer le projet sportif en tête de ses priorités.

Cette nouvelle philosophie modifie inévitablement les équilibres au sein du club. Cardinale ne souhaite plus reproduire le modèle des premières années de sa présidence, où de nombreux dirigeants jouissaient d'une grande autonomie et où le propriétaire américain semblait relativement détaché des opérations quotidiennes de Milan.

Désormais, les discussions sont plus collectives, les décisions doivent être prises conjointement, et chaque département est censé travailler de manière plus intégrée. Ce vaste mercato estival incarne cette nouvelle approche, tout comme la volonté de doter rapidement le nouvel entraîneur des ressources nécessaires pour travailler avec un effectif qui réponde à ses exigences. Mais cette transformation ne s'arrête pas aux joueurs ou au staff technique.

Le conseil d'administration étudie également la nomination d'un nouveau directeur du secteur football, avec la candidature de Markus Krösche parmi les noms les plus en vue, ce qui prouve que Cardinale entend toujours remodeler son institution sportive.

Le propriétaire de Milan souhaite bâtir une structure dans laquelle aucun individu ne dispose d'un pouvoir absolu, où toutes les décisions lui remontent directement. Une révolution silencieuse mais profonde, qui pourrait affecter l'un des hommes les plus ancrés dans le club : Zlatan Ibrahimovic, conseiller de Milan.

Si le Suédois demeure officiellement conseiller et conserve une relation étroite avec Cardinale, sa situation pourrait être directement affectée par cette nouvelle structure.

Depuis son retour à Milan, Ibrahimovic s'est progressivement imposé comme une figure centrale du projet de RedBird, jouissant d'une influence considérable sur les affaires sportives et d'un accès privilégié au propriétaire. Sa personnalité charismatique, son histoire avec les Rossoneri et sa relation étroite avec Cardinale lui ont permis de s'installer dans une position très confortable au sein du club.

Cependant, la nouvelle structure imaginée par le propriétaire américain pourrait réduire cette position singulière, selon la presse italienne.

La volonté de constituer une véritable équipe de travail, aux responsabilités clairement définies, et l'éventuelle nomination d'un directeur du secteur football doté d'une large expérience en gestion sportive pourraient inévitablement réduire l'espace qu'occupe actuellement l'ancien attaquant.

L'idée ne vise pas nécessairement à écarter Ibrahimovic, la relation entre les deux hommes demeurant solide, mais plutôt à transformer radicalement son rôle.

Et à Milan, où Cardinale veut désormais donner la priorité aux compétences, à la structure et au collectif au détriment des fortes personnalités, l'influence du Suédois ne semble plus aussi inébranlable qu'elle l'était il y a quelques mois.

C'est précisément ce qui rend la situation particulièrement intéressante en ce début de saison. Ibrahimovic n'est pas officiellement menacé, et rien n'indique une intention de rupture pour l'heure, mais il est clair que sa situation fait face à une nouvelle réalité.

L'éventuelle nomination d'un nouveau directeur du secteur football, l'influence croissante de Calvelli et l'implication quotidienne de Cardinale pourraient créer un nouvel équilibre dans lequel le Suédois ne serait pas nécessairement l'interlocuteur principal du propriétaire pour les affaires sportives.

Le cas de Markus Krösche en est un exemple manifeste, ses qualifications correspondant parfaitement à la volonté affichée de restructurer le département football et de s'appuyer sur une véritable expérience de gestion.

Dans le cas où l'Allemand rejoindrait Milan avec d'importantes responsabilités, il faudrait inévitablement redéfinir le rôle d'Ibrahimovic. Le Suédois occupe actuellement une position centrale dans l'environnement des Rossoneri, mais il semble que le Milan de Cardinale en 2026 ne souhaite plus fonctionner sous la houlette d'un seul homme fort.

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Le propriétaire a décidé de reprendre le contrôle, d'augmenter les investissements et de reconstruire le club. Cette évolution pourrait finalement détruire le rôle qui semblait encore inébranlable pour Zlatan Ibrahimovic.